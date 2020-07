Sancties voor China, Noord-Korea en Rusland na hacks op EU-lidstaten

Personen en bedrijven uit China, Noord-Korea en Rusland hebben deze week sancties tegen zich opgelegd gekregen door de Europese Unie. Deze sancties zijn opgelegd vanwege hacks gericht op lidstaten van de Europese Unie. In de opgesomde aanvallen is ook een Russische poging op een Nederlands doelwit tijdens het MH17-onderzoek terug te vinden.

De sancties die zijn opgelegd betreffen inreisverboden en het bevriezen van bankrekeningen. Europese bedrijven en burgers mogen ook geen zaken meer doen met een zestal personen (vier Russen en twee Chinezen) en een drietal bedrijven. Van de twee Chinese burgers zou zijn aangetoond dat ze lid zijn van de hackergroep APT10, die achter de cloud-aanval Operation Cloud Hopper zat.

Een poging tot het binnendringen van systemen van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in Den Haag, heeft geresulteerd in een inreisverbod voor vier Russen. Deze zouden onderdeel uitmaken van de Russische militaire staf. Zij zouden de systemen van het OPCW hebben gepoogd binnen te dringen tijdens het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.

Noord-Korea wordt tot slot beschuldigd achter de WannaCry-ransomware te zitten. Deze ransomware zou in Noord-Korea zijn ontwikkeld om gebruikt te worden tegen Westerse landen, maar de Noord-Koreaanse overheid verloor uiteindelijk de grip op het project.

Duitsland wil nog een tandje bijzetten

De opgelegde sancties door de Europese Unie zijn de eerste als direct gevolg van hacks (of pogingen) tegen lidstaten. Duitsland vroeg recentelijk al om nog meer sancties op te leggen aan Rusland, wegens een hack op het Duitse parlement in 2014. Rusland zelf zegt nog steeds te wachten op bewijs daarvan.

