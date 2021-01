Fors meer meldingen over cybercrime uit naam van Belastingdienst

Het komt steeds vaker voor dat er mails worden verstuurd die zogenaamd van de Belastingdienst komen. Deze worden gestuurd door hackers die op zoek zijn naar de financiële gegevens van mensen, of direct hun geld. De Belastingdienst heeft een officiële waarschuwing gedaan aan iedereen in Nederland.

Er gaan veel phishingmails rond door kwaadwillenden die zich voordoen als de fiscus. De Belastingdienst merkt dit aan het aantal meldingen over dit type cybercrime, dat in 2020 vier keer zo vaak voorkwam dan in 2019. In 2020 heeft de Belastingdienst 162.624 meldingen gekregen over cybercrime. Het is een enorme stijging ten opzichte van bijvoorbeeld 2017, toen het nog 7.700 was.

Belastingdienst

Waarschijnlijk is het aantal phishingmails nog veel groter, want lang niet iedereen rapporteert dit als phishing. Aan de andere kant wordt er ook steeds meer opgeroepen tot het aanmelden van phishing, waardoor mensen zich er ook bewuster van worden dat het rapporteren van belang is.

Hoe het ook zij, phishing komt enorm veel voor en de Belastingdienst trekt hierover aan de bel. Het schrijft over een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, waarbij sommige mensen financieel enorm in de problemen kunnen komen. Bovendien is het ook niet goed voor het imago van de Belastingdienst: er zijn mensen die denken dat phishing daadwerkelijk van het bedrijf komt. Of mensen geloven het niet meer als een bericht daadwerkelijk wel van de fiscus afkomstig is.

Phishingmails

Dat komt mede omdat de kwaliteit van de phishingmails enorm is gestegen. Het is geschreven in goed Nederlands en qua opmaak lijkt het mailtje sprekend op officiële berichtgeving van de Belastingdienst. Bovendien is de phishingmail ook nog eens gepersonaliseerd. Hierdoor ben je nog eerder geneigd om te klikken op een link die zeker niet van de Belastingdienst afkomstig is.

Als tip zegt de Belastingdienst dat je niet moet reageren op berichten (sms’jes, WhatsAppjes, emails of telefoongesprekken) als hierin wordt gedreigd met dwang als er niet onmiddellijk geld wordt overgeboekt. Dit zou de Belastingdienst niet doen.