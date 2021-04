F-Secure en Whalebone bieden beveiliging op DNS-niveau

Beveiligingsbedrijven F-Secure en Whalebone zijn een samenwerking aangegaan voor het beveiligen van zowel vaste als mobiele netwerken. De twee bedrijven bieden DNS-bescherming aan voor providers, zodat die hun gebruikers kunnen beschermen tegen dreigingen.

Antero Norkio, Vice President of Solution Management bij F-Secure, vertelt dat de bedrijven samen een bescherming op drie lagen willen aanbieden: op apparaatniveau, op routerniveau en op netwerkniveau. Op apparaat- en routerniveau bood F-Secure al F-Secure TOTAL en F-Secure SENSE aan. Deze diensten bestaan respectievelijk uit een pakket voor endpointbeveiliging en voor beveiliging van routers die geleverd worden door telecomproviders.

Beveiliging voor het hele netwerk

Door DNS-netwerkbeveiliging van Whalebone aan deze lagen toe te voegen, hoopt F-Secure de beveiliging tegen van consumentennetwerken nog verder te verhogen. Websites die als gevaarlijk worden beschouwd, worden op DNS-niveau geblokkeerd, waardoor geen enkel apparaat op het netwerk die kan bereiken.

Betaalde dienst bij telecomprovider

Het idee van F-Secure en Whalebone is dat DNS-bescherming een betaalde dienst wordt die consumenten bij hun internetproviders kunnen afsluiten. Volgens een onderzoek van F-Secure, uitgevoerd onder 4400 respondenten in 11 landen, waaronder Nederland, vindt 79 procent van de consumenten de bescherming van hun apparaten thuis belangrijk of zeer belangrijk. 72 procent van de respondenten gaf aan bereid te zijn om te betalen voor deze bescherming.

Nieuwe manieren om klanten tevreden te houden

“We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren voor onze partners in de telecomindustrie om hun inkomsten te verhogen en tegelijkertijd de klanttevredenheid en -retentie te verhogen door hun merk als betrouwbare serviceprovider te promoten”, zegt Paul Palmer, Vice President van Business Development bij F-Secure. “We hebben gezien dat consumentenbeveiliging het klantenverloop met tot 60 procent vermindert. Nu netwerkbeveiliging eenvoudige adoptie mogelijk maakt in combinatie met ons portfolio, verwachten we nog betere resultaten voor serviceproviders en hun klanten.”

