Google’s registratie-eis bedreigt voortbestaan F-Droid

F-Droid, de alternatieve appwinkel voor Android die uitsluitend open-source software verspreidt, waarschuwt dat zijn voortbestaan ernstig bedreigd wordt door een nieuw besluit van Google.

Google kondigde aan dat Android-ontwikkelaars zich voortaan moeten registreren. Daarbij hoort niet alleen het betalen van een vergoeding. Google eist ook het overleggen van officiële identiteitsdocumenten. En het doorgeven van de unieke identifiers van alle apps die zij willen verspreiden. Volgens F-Droid betekent dit dat onafhankelijke ontwikkelaars die hun software via het platform beschikbaar stellen straks niet meer buiten Google om kunnen opereren.

F-Droid stelt dat dit besluit niet draait om veiligheid, zoals Google zegt. Het gaat volgens de appwinkel om machtsconcentratie. De Play Store heeft in het verleden zelf herhaaldelijk schadelijke apps aangeboden, terwijl F-Droid juist werkt met een transparant proces waarin de broncode openbaar is. Elke build is controleerbaar en apps zijn alleen welkom als ze vrij zijn van advertenties, trackers en andere verborgen functies. Bovendien bestaat er al een beveiligingsmechanisme in Android, Play Protect, dat apps met malware automatisch kan blokkeren.

Het risico is dat duizenden apps die nu via F-Droid beschikbaar zijn, straks niet meer gedistribueerd of bijgewerkt kunnen worden. Daarmee verdwijnt een belangrijk alternatief voor gebruikers die waarde hechten aan privacy en controle over hun apparaten. Volgens de beheerders van F-Droid gaat het om een principiële kwestie: wie een computer of smartphone bezit, moet de vrijheid hebben om zelf te bepalen welke software daarop draait. Het verplichten van centrale registratie en identiteitscontrole tast die vrijheid aan en ondermijnt de diversiteit van het Android-ecosysteem.

Pilot van programma start in oktober

Nieuwe details maken duidelijk hoe groot de impact kan zijn. Google start volgende maand met een pilot van het verificatieprogramma voor ontwikkelaars. Daarbij wordt gevraagd of deelnemers hun registratiekosten in Amerikaanse dollars kunnen betalen, wat bevestigt dat er een financiële drempel komt. Apps die niet via dit proces gevalideerd worden, zullen in de toekomst niet meer te installeren zijn op gecertificeerde Android-apparaten. De beperkingen gaan in eerste instantie gelden in markten als Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand en zullen naar verwachting in 2027 wereldwijd worden doorgevoerd.

F-Droid roept daarom op tot actie en vraagt gebruikers, ontwikkelaars en beleidsmakers om zich te verzetten tegen het nieuwe beleid. Regulators zouden volgens het project moeten toezien dat maatregelen die in naam van veiligheid worden ingevoerd niet gebruikt worden om concurrentie uit te sluiten en alternatieve distributiekanalen onmogelijk te maken. Alleen zo kan volgens F-Droid worden voorkomen dat Google de appdistributie op Android volledig naar zich toetrekt.