De interface is dood, leve de agent: ServiceNow gaat headless en opent zijn platform

Met Action Fabric opent ServiceNow zijn volledige systeem van workflows, playbooks en bedrijfsprocessen voor alle AI-agents. Die van zichzelf, maar belangrijker nog ook van derden. De keuze voor een headless architectuur is opvallend en lijkt een industrie trend te worden, want ServiceNow is niet de eerste die deze aanpak kiest.

Tijdens Knowledge 2026 introduceert ServiceNow Action Fabric, een architectuurlaag die het hele ServiceNow-platform toegankelijk maakt voor (externe) AI-agents. Dat betekent dat die agents rechtstreeks via een MCP-server kunnen verbinden met ServiceNow en via die weg workflows en playbooks kunnen uitvoeren, maar ook acties uitvoeren, tickets wegwerken of data en context uitlezen.

Dit heeft enorme implicaties, want organisaties hebben de afgelopen tien jaar tienduizenden workflows gebouwd in ServiceNow die nu in één keer beschikbaar komen voor AI-agents. Voorheen waren die enkel toegankelijk via het platform en via de interface van het Now platform. Action Fabric stelt die workflows nu open voor elke agent.

Governed execution: meer dan data lezen en schrijven

De Action Fabric laat agents werk uitvoeren, dit zijn processen die niet alleen een record aanpassen of toevoegen maar de volledige keten aan workflows uitvoert.

Een goed voorbeeld is een nieuwe medewerker die op maandag begint. In een traditioneel systeem van records is dit slechts één rij in een database. In ServiceNow triggert het aanmaken van dat record een reeks geautomatiseerde acties: IT maakt accounts aan in alle systemen die bij de rol van deze werknemer horen, security maakt een badge aan op basis van de rol, er wordt een onboardingdocument samengesteld, finance zet payroll zodat de werknemer zijn salaris krijgt en facilities regelt een laptop en telefoon voor de medewerker. SLA’s bewaken elke stap. Als er iets misgaat, escaleert het platform automatisch.

Die gelaagde uitvoeringslogica is wat ServiceNow claimt dat anderen niet snel kunnen repliceren. Niet omdat de data uniek is, maar omdat de context, de workflows en de governance er al ingebakken zitten. Elke actie die via Action Fabric loopt, passeert automatisch de AI Control Tower, waarbij de identiteit, permissies en audit trail wordt geverifieerd.

Headless: de interface is niet meer het product

De meest opvallende architectuurkeuze in Action Fabric is de keuze voor headless. Waar enterprise software traditioneel draait om interfaces, portals, dashboards en formulieren is headless exact het tegenovergestelde. Headless betekent dat de onderliggende logica direct aanspreekbaar is zonder interface, maar via API’s en MCP. Er komt geen gebruikersinterface bij kijken.

Het resetten van een gebruikerswachtwoord kan via de interface van het Now-platform, maar ook direct via een AI-agent. Dezelfde workflow wordt uitgevoerd om dit voor elkaar te krijgen en de stappen die worden doorlopen zijn identiek. Daarmee is dezelfde governance en observability van toepassing. Een agent kan elk proces of workflow initiëren, evalueren en vervolgens terugkoppelen naar een gebruiker. Allemaal headless in een interface naar keuze.

Anthropic is de eerste die agents loslaat op Now platform

Eerste design partner voor Action Fabric is Anthropic. Claude Cowork, Anthropic’s desktop applicatie voor autonome taakuitvoering, is direct gekoppeld aan ServiceNow’s governed system of action. Een medewerker die in Cowork werkt kan via Claude rechtstreeks toegangsrechten aanvragen in ServiceNow, waarna het platform automatisch de juiste goedkeuringsketen activeert. Geen ticket, geen helpdesk, geen wachttijd.

Headless is de nieuwe industriestandaard en het antwoord op SaaSpocalypse

Headless is op zichzelf niet nieuw, onder developers bestaat het al jaren, zo zijn er diverse applicaties die in de basis headless zijn ontworpen, denk bijvoorbeeld aan sommige CMS of ERP-oplossingen. Dat enterprise-applicaties nu headless worden is wel nieuw, dit heeft er alles mee te maken dat die software agent-ready moet zijn.

Headless is het antwoord op SaaSpocalypse. Sommige zelfbenoemde AI-experts en financiële analisten denken dat AI alle SaaS-oplossingen kan vervangen, dat bedrijven gewoon zelf een ERP, CRM of ITSM kunnen bouwen met AI. We schreven al eerder dat dat een utopie is en nooit gaat gebeuren. In dit artikel maakten we de treffende vergelijking met het bouwen van een auto. Het is een groot verschil of je enkel de carrosserie moet bouwen op een bestaand chassis met motor, stuur, wielen, versnellingsbak en veiligheidssystemen, of dat je al die onderdelen ook zelf moet gaan ontwerpen en bouwen. Zaken als integraties, governance, observability, optimale workflows zijn binnen organisaties gewoon harde vereiste, geen optionele features. SaaS-oplossingen die zich jarenlang specialiseren in hun vakgebieden hebben dit goed voor elkaar. Daarom kiezen applicaties nu voor Headless, daarmee kunnen klanten de kennis en expertise van het applicatieplatform gebruiken, maar toch zelf eigen agents en interfaces bouwen (carrosserie), zonder over de onderliggende laag na te denken.

Headless wordt de nieuwe industriestandaard, Salesforce kondigde dit een paar weken geleden aan, ServiceNow nu ook. De rest gaat vanzelf volgen. Dat beide bedrijven hiervoor kiezen op vrijwel hetzelfde moment is geen toeval. De redenering is identiek: in een wereld waar AI-agents het werk uitvoeren, is de interface niet meer het product, dat is nu de laag waar het werk wordt uitgevoerd. De laag van de workflows, data, context en governance.

De strategische logica achter Action Fabric en het openen van het platform

Het openen van het ServiceNow platform voor agents, ook die van concurrenten kan misschien overkomen als een domme zet. Als je alles openstelt daalt je waarde dan niet? De redenering erachter maakte Bill McDermott duidelijk in het gesprek dat we met hem hadden. Hij stelde dat elke agent die acties uitvoert via ServiceNow zorgt voor operationele data die terugvloeit in de CMDB, de Context Engine en daarmee het platform van ServiceNow. Al die data, processen en context geven de klant uiteindelijk meer inzichten in hun eigen organisatie. Hoe intelligenter het systeem, hoe effectiever de agent. ServiceNow bouwt daarnaast de kennis op die nodig is om door te ontwikkelen.

ServiceNow hoeft niet de enige agent-builder te zijn, het is belangrijker dat de agent acteren op het platform van ServiceNow, want daarmee krijgen ze de kennis, data en context. Dat is ook de architectuurlogica achter de AI Gateway die Bhakti Pitre ons eerder uitlegde: als MCP-verkeer via de gateway loopt, heeft ServiceNow zichtbaarheid en controle, ongeacht welke agent de actie initieert of op welk platform die agent gebouwd is.

Dat heeft grote implicaties. Het betekent dat de strijd om de enterprise-klant niet meer gewonnen wordt op UX-kwaliteit of schermontwerp, maar op de kwaliteit van de onderliggende data, workflows en governance. Wie de rijkste uitvoeringslaag heeft, trekt de meeste agents aan. Wie de meeste agents aantrekt, genereert de rijkste operationele data. En wie de rijkste data heeft, bouwt de meest effectieve agents.

Beschikbaarheid Action Fabric

De MCP Server van Action Fabric is vanaf nu algemeen beschikbaar en inbegrepen in elk Now Assist en AI Native SKU. Headless actions verbruiken dezelfde Assist-credits als Now Assist en AI Agents. Aanvullende functies worden verwacht in de tweede helft van 2026.

