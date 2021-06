SentinelOne wil naar de beurs

Securityspecialist SentinelOne ziet de toekomst zonnig tegemoet en wil daarom binnenkort een beurnotering aan de New York Stock Exchange (NYSE). De beursgang moet onder meer nieuw kapitaal opleveren voor een uitbreiding van de activiteiten.

Securityspecialist SentinelOne is een specialist op het gebied van beveiliging van endpoints. Niet alleen fysieke endpoints als smartphones of pc’s, maar ook IoT-endpoints en zelfs containergebaseerde workloads in cloudomgevingen. Hiervoor biedt het onder meer NGAV- en EDR-diensten, maar ook diensten die malware van besmette endpoints verwijderen. Daarnaast beschikt het over het Singularity-platform waarmee al deze diensten kunnen worden uitgerold en beheerd. De diensten van SentinelOne worden ook wel de ‘flightrecorder’ voor de bescherming van endpoints genoemd, zoals we onlangs op Techzine schreven.

Aanvraag beursnotering

In de aanvraag bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voor de beursnotering aan de NYSE schetst SentinelOne een rooskleurig beeld van zijn activiteiten en toekomstverwachtingen. De securityspecialist geeft aan dat het in zijn meest recente fiscale jaar een omzet van 93,1 miljoen dollar (ongeveer 77 miljoen euro) heeft gerealiseerd. Dit is 11,2 procent meer dan de 46,5 miljoen dollar (ongeveer 38 miljoen euro) in 2020.

Wel namen de verliezen toe tot 117,6 miljoen dollar (97 miljoen euro). Ondanks deze hoge huidige verliezen verwacht SentinelOne in de komende jaren na de beursgang voldoende winst te maken en deze winst verder uit te bouwen.

Verwachte opbrengst

SentinelOne hoopt met de beursgang minimaal 100 miljoen dollar (ruim 82 miljoen euro) op te halen. De securityspecialist wil dit geld gaan gebruiken voor onder meer productontwikkeling, administratieve doeleinden en uitgaven. Ook zal misschien een deel van het opgehaalde geld worden gebruikt om overnames te doen of in de nieuwste technologie te investeren.

Verdere bedrijfsdetails

Uit de aanvraag voor de beursnotering komen nog wat andere interessante feitjes naar boven. Zo geeft de securityspecialist aan dat zijn omzet volledig uit het kanaal komt; dus van distributeurs en resellers als Exclusive Networks en SHI International. Andere wederverkopers zijn onder meer MSP’s, MSSP’s,

Daarnaast is dit jaar 30 procent van de omzet afkomstig uit internationale verkopen. Vorig jaar lag dat percentage nog op 27 procent. De groei is voor SentinelOne aanleiding om zijn activiteiten in de regio’s Azië-Pacific, de EMEA-regio en Latijns-Amerika verder op te schroeven en uit te bouwen. Inmiddels heeft de securityspecialist ongeveer 4.700 klanten in meer dan 80 landen.