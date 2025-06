SentinelOne is launch-partner van vernieuwde AWS Security Hub

Vandaag lanceert AWS een vernieuwde Security Hub, met SentinelOne als partner van het eerste uur. Via de nieuwe samenwerking moeten klanten worden voorzien van de beste en meest schaalbare security.

Via de nieuwe AWS Security Hub zijn signalen te correleren uit verschillende bronnen. Deze Hub verrijkt deze gegevens vervolgens met visualisaties, samenvattingen en potentiële workflows ter reactie op dreigingen. De bevindingen weten tevens hun weg te vinden naar SentinelOne’s Singularity Platform, waardoor organisaties zelf kunnen bepalen hoe zij de data willen inzien en erop willen ingaan.

Co-building

Bij de aankondiging spreekt SentinelOne over co-building met AWS, iets waar het al ervaring mee heeft. Wat het tot nu toe echter heeft gebouwd, zijn integraties, migratiemiddelen en het leveren van feature complete versies van Singularity met Purple AI op Amazon Bedrock. Er zijn inmiddels ruim twintig AWS-diensten gekoppeld aan SentinelOne’s aanbod, meldt het bedrijf.

Ook is het mogelijk om zonder frictie SentinelOne Singularity Cloud Security over te plaatsen van een andere IT-omgeving naar AWS. Afgelopen week werd deze oplossing toegevoegd aan het AWS ISV-programma om dergelijke softwaremigraties mogelijk te maken.

Het draait bij integraties, migraties en andere samenwerkingen vooral om complex werk waar de eindklant weinig van merkt; die ziet enkel het aanbod van de voorkant. Aan de backend zitten echter allerlei integraties om één API aan te kunnen bieden voor bijvoorbeeld Bedrock, waarbij foundation models geleverd worden. Ongeacht de keuze voor het model is er slechts één API om te koppelen, waarna organisaties kunnen schakelen tussen de gewenste AI-modellen.

“Co-building met AWS is een van de meest waardevolle manieren waarop we van plan zijn klanten te helpen hun evoluerende securitydoelen te bereiken,” aldus Ric Smith, President of Product, Technology, and Operations, SentinelOne. “Onze samenwerking met AWS Security Hub brengt diepgaande integraties die de duidelijkheid, snelheid en automation leveren die securityteams nodig hebben om complexe cloudomgevingen te verdedigen.”