SentinelOne sluit zich aan bij ISV-programma AWS voor beveiliging van softwaremigraties

Als klanten software van andere cloudomgevingen of on-premises-omgevingen naar AWS willen migreren, moet dat wel veilig kunnen gebeuren. Om dat mogelijk te maken, is het van belang dat er ook tijdens de migratie security-oplossingen meekijken. Vanaf vandaag kan dat ook met behulp van SentinelOne’s Singularity Cloud Security. Het bedrijf treedt namelijk toe tot het AWS ISV Workload Migration Program.

Het AWS ISV Workload Migration Program moet het mogelijk maken voor klanten om op een goede en gedegen manier software naar AWS te migreren. Het biedt technische ondersteuning bij het opzetten van een migratieplaybook volgens best practices van AWS. Daarnaast krijgen klanten zogeheten Promotional Credits om de kosten van migratie te dekken en krijgen ze go-to-marketondersteuning vanuit AWS.

Er zijn allerlei redenen om een dergelijke migratie te doen. Organisaties moeten er echter wel rekening mee houden dat ze het op een veilige manier doen. Zeker als ze van een (legacy) on-prem-omgeving migreren naar AWS, is het van belang om in te kunnen schatten wat er nodig is om de applicatie en de workload ook in een cloudomgeving te kunnen draaien. Het probleem is echter dat veel organisaties niet altijd de kennis in huis hebben om dit te kunnen inschatten en daar ook niet meteen mensen voor kunnen of willen aannemen. Met andere woorden, er worden security-vragen gesteld die ze niet altijd kunnen beantwoorden.

SentinelOne Singularity Cloud Security

Om migraties niet te laten vastlopen in een securitymoeras, kan het voor organisaties handig zijn om security-oplossingen te gebruiken die onderdeel uitmaken van het AWS ISV Workload Migration Program. Vanaf vandaag hoort SentinelOne Singularity Cloud Security daar ook bij.

Het idee achter het toetreden tot het AWS-programma is om de mogelijkheden van de CNAPP-oplossing van SentinelOne, Singularity Cloud Security, beschikbaar te maken voor klanten. Dit stelt die klanten in staat om vanaf het begin van het traject tot het einde inzicht te hebben en te houden in of alles wel veilig is en blijft. Het zorgt uiteraard ook voor nieuwe klanten voor SentinelOne, want het idee is uiteraard dat deze de oplossing van het bedrijf na de migratie blijven gebruiken.

