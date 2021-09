Gestolen data toch niet gelekt door Fujitsu

Fujitsu bevestigt dat gelekte data niet van hun machines kwam. Heler heeft die claim inmiddels ook ingetrokken.

Fujitsu heeft gemeld dat gestolen data die online te koop wordt aangeboden, niet van het bedrijf afkomstig is. De heler van de gegevens beweerde destijds dat het om vertrouwelijke klantinformatie, bedrijfsgegevens, budgetgegevens, rapporten en andere bedrijfsdocumenten ging, die van Fujitsu afkomstig zou zijn. Vanaf het begin, twee weken geleden, heeft het bedrijf die claim ontkend.

Hoewel Fujitsu zich ervan bewust is dat de heler beweert dat het gegevens heeft geüpload met betrekking tot de commerciële relatie tussen Fujitsu en een klant in Japan, hebben we dit incident grondig onderzocht en tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat deze gegevens afkomstig zijn van Fujitsu, aldus het bedrijf tegen ZDNet.

De heler beweert nu dat de gestolen data volledig afkomstig is van Toray Industries, maar blijft volgens ZDNet nog wel het Fujitsu logo gebruiken om de gestolen waar onder de aandacht te brengen.