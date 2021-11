McAfee voor 12 miljard euro overgenomen door Advent International

Advent International en McAfee maken een overname van 14 miljard dollar (12,1 miljard euro) bekend. De private equity haalt het securitybedrijf daarmee van de beurs.

Sinds vorige week zijn er geruchten over Advent Internationals interesse in McAfee. Op vrijdag 5 november publiceerde Wall Street Journal een artikel over de mogelijke overname. Diverse betrokkenen werden geciteerd. Vandaag komt daadwerkelijk bevestiging. Advent International koopt McAfee voor een prijs van 14 miljard dollar (12,1 miljard euro).

De markt was al overtuigd: na de eerste berichtgeving op 5 november schoten aandeelprijzen omhoog. McAfee’s waarde groeide met 20 procent.

Een van de prijzigste

Digitalisering speelde een hoofdreden in het initiële succes van de in 1987 opgerichte ontwikkelaar van securitysoftware. Intel kocht het bedrijf in 2010 en verkocht het zes jaar later aan TPG Capital, die het stuur in 2017 aan private equity-bedrijf Thoma Bravo overdroeg.

In 2020 ging McAfee de beurs op. Eerder dit jaar werd haar zakelijke portfolio aan Symphony Technology Group verkocht. De meest recente overname door Advent International is een van de prijzigste van het jaar.

