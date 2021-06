Cybersecuritycoryfee John McAfee (75) overleden

John McAfee is op 75-jarige leeftijd overleden. De cybersecuritypionier, die in de jaren tachtig het bekende cybersecuritybedrijf McAfee oprichtte, is dood aangetroffen in een Spaanse gevangenis.

John McAfee zou zichzelf hebben opgehangen, meent zijn advocaat Javier Villalba. De Catalaanse justitie bevestigt de dood. Volgens de advocaat bracht de periode in de gevangenis McAfee tot wanhoop. De securitycoryfee zat 9 maanden in de cel vanwege verdenking van belastingontduiking. Hij werd in oktober 2020 aangehouden op het vliegveld van Barcelona, toen hij volgens de Spaanse politie met een Brits paspoort op een vlucht naar Istanbul wilde stappen.

McAfee gaf eerder tegenover de rechtbank aan dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou doorbrengen, indien hij in de VS veroordeeld wordt. Als hij schuldig zou zijn bevonden, stond hem mogelijk een celstraf van vijf jaar te wachten. “Ik hoop dat de Spaanse rechtbank het onrecht hiervan inziet”, zei hij eerder. “De Verenigde Staten willen me als voorbeeld gebruiken.”

Enkele uren voordat het lichaam werd aangetroffen, bepaalden Spaanse rechters dat McAfee uitgeleverd mocht worden aan de Verenigde Staten. In Amerika stonden hem aanklachten te wachten met betrekking tot belastingontduiking. Daarnaast is hij aangeklaagd voor cryptovalutafraude.

Verdiensten McAfee

John McAfee werkte voor NASA, Xerox en Lockheed Martin, voordat hij in 1987 met de eerste commerciële antivirussoftware ter wereld kwam. McAfee groeide uit tot een van de grootste en belangrijkste cybersecuritybedrijven ter wereld. John McAfee verkocht zijn bedrijf in 2011 aan Intel, waarna hij er niet langer bij betrokken was. Na het succes met het bedrijf McAfee, richtte de securitycoryfee ook andere bedrijven op, waaronder Tribal Voice en Future Tense Central.

In 2015 deed John McAfee nog een poging om de president van de Verenigde Staten te worden. De afgelopen jaren hield hij zich veelvuldig bezig met cryptovaluta. Hij verwachtte onder meer dat bitcoin een half miljoen dollar waard zou zijn in 2020.