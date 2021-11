Wereldwijde securitytop deelt waardevol inzicht op CyberCrimeCon 2021

Op 2 december streamt Group-IB de tiende editie van CyberCrimeCon, haar jaarlijkse threat hunting en intelligence-conference. Meer dan 5.000 wereldwijde cybersecurity professionals komen bijeen om inzichten in de recente bewegingen van cybercrimegroepen en kwetsbaarheden te delen.

Professionals van Interpol en Europol, SentinelOne’s onderzoeksafdeling, Group-IB en andere toonaangevende cybersecurity-organisaties presenteren op CyberCrimeCon keynotes over actuele dreigingsvormen en beveiligingsmethoden. De bespreking van ’s werelds meest toonaangevende cybercrime trends, het uitwisselen van threat data en leren van de aanpak van medeprofessionals staat centraal.

Iedereen kan op 2 december aanschuiven bij de unieke keynotes en gesprekken. Dat is aan te raden voor diverse IT-professionals, van CISO’s, CIO’s, pentesters en onderzoekers tot threat hunters, DFIR-specialisten en SOC-experts.

Na een handvol keynotes van Interpol, Europol en Group-IB splitst de stream op in twee paden. Deelnemers hebben de keuze onder een planning met gesprekken over cybercrimegroepen en gesprekken over spionage en grootschalige kwetsbaarheden.

Trendrapport op CyberCrimeCon 2021

Ook presenteert organisator Group-IB de nieuwste editie van haar jaarlijkse ‘Hi-Tech Crime Trends’-rapport. Het rapport belooft een allesomvattende bron voor informatie over de dreigingen en criminelen waar verschillende sectoren voorstaan. Daarbij zetten korte- en langetermijnvoorspellingen over het securitylandschap de toon.

Hoe en wanneer?

De stream vangt om 10:00 op 2 december aan. Benieuwd naar de schat aan informatie die op CyberCrimeCon ter sprake komt? Schrijf je in en schuif aan.