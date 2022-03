Clouflare en CrowdStrike beveiligen kwetsbare sectoren gratis

Een aantal grote Amerikaanse bedrijven zien het als hun plicht organisaties in kwetsbare strategische sectoren in de VS gratis te beschermen tegen hackaanvallen. Cloudflare, CrowdStrike en Ping Identity hebben hiervoor het Critical Infrastructure Defense Project opgericht.

Volgens de bedrijven is het absoluut noodzakelijk dat kwetsbare sectoren goed tegen cyberaanvallen worden beschermd. Zeker door de toenemende bedreigingen van zogenoemde ‘state actors’. Het Critical Infrastructure Defense Project is een eerste aanzet. Het project moet de verdediging van bedrijven uit kwetsbare strategische sectoren verbeteren tegen cyberaanvallen en alle mogelijke risico’s die daaruit kunnen voortkomen.

Het project biedt een zero-trust model voor het beveiligen van netwerkomgevingen, endpoints en identiteitsbeheer. Daarnaast gaat het project kwetsbare bedrijven voorzien van voor hen zeer belangrijke threat intelligence over mogelijk aanvalsrisico’s.

Het project richt zich vooral op bedrijven en organisaties die een belangrijke taak in het publieke domein binnen de Verenigde Staten hebben. Denk daarbij aan ziekenhuizen en energiebedrijven.

Gratis toegang tot oplossingen

De techbedrijven leveren hiervoor gratis diensten. Deelnemers aan het project krijgen gratis toegang tot de complete suite van Cloudflare zero-trutsoplossingen, endpoint- en intelligencediensten van CrowdStrike en de zero-trust identiteitsdiensten van Ping Identity.

Daarnaast wordt in samenwerking met belangrijke publieke partners een makkelijke roadmap ontwikkeld voor het stap-voor-stap implementeren van securitymaatregelen. Hiermee kunnen strategische bedrijven en organisaties zich beter beschermen tegen cyberaanvallen, zo is de gedachte.

Antwoord op Russische hackeractiviteiten

De timing van de lancering van het project is wel opmerkelijk. Dit vanwege de inval van Rusland in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal cyberaanvallen. De cyberspecialisten van het Amerikaanse Department of Home Security waarschuwt al enige tijd dat door de Russische staat gesponsorde hackers het op strategische Amerikaanse bedrijven en organisaties hebben voorzien.