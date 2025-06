CrowdStrike lanceert Falcon for AWS Security Incident Response

CrowdStrike heeft een nieuwe inciden tresponse-dienst voor klanten van Amazon Web Services onthuld. De service biedt cyberbescherming via het CrowdStrike Falcon-cybersecurityplatform tegen gunstige tarieven in de AWS Marketplace.

De nieuwe oplossing, bekend onder de naam Falcon for AWS Security Incident Response, werd aangekondigd op de AWS re:Inforce 2025-conferentie. De service helpt organisaties om sneller te reageren op beveiligingsincidenten, risico’s te beperken en hun beveiliging in de cloud te versterken. Tegelijkertijd levert het gezamenlijke klanten aanzienlijke kostenbesparingen en een geïntegreerde beveiligingsworkflow op, allemaal beheerd binnen hun bestaande AWS-omgeving, aldus de bedrijven.

Meer bedreigingen opsporen in minder tijd

De nieuwe dienst startte als reactie op de toenemende snelheid en complexiteit van cyberaanvallen, die volgens CrowdStrike sneller verlopen dan traditionele responsmethoden kunnen volgen, vooral in cloudomgevingen. Het Falcon-platform zou 96% meer bedreigingen opsporen in de helft van de tijd en incidenten 66% sneller onderzoeken dan andere oplossingen, waardoor de kans om inbreuken te stoppen aanzienlijk toeneemt.

Het Falcon-platform vervangt de bestaande geautomatiseerde triage- en onderzoeksworkflow van AWS Security Incident Response niet, maar vult deze juist aan. Zo ontstaat een oplossing die het volledige traject van een beveiligingsincident bestrijkt. De bundeling van diensten zorgt voor eenvoudigere aanschaf voor gezamenlijke klanten, terwijl ze hun algehele beveiligingspositie verbeteren via de AWS-infrastructuur.

Volgens Daniel Bernard, chief business officer bij CrowdStrike, draait alles om snelheid in cybersecurity. Hij stelt dat als cloudinbreuken zich steeds sneller verspreiden, organisaties zich geen uren of dagen wachttijd kunnen permitteren. Hij benadrukt dat Falcon for AWS Security Incident Response ervoor zorgt dat AWS-klanten direct toegang hebben tot de bescherming van Falcon. Dit maakt volgens hem incidentrespons sneller, intelligenter en toegankelijker.

Hart Rossman, directeur Security Incident Response bij AWS, zei dat het combineren van CrowdStrike’s AI-gedreven Falcon-platform met AWS-beveiligingsdiensten en scherpe prijzen in de AWS Marketplace een meerwaarde biedt voor gezamenlijke klanten.

De diensten van CrowdStrike, waaronder de nieuwe Falcon for AWS Security Incident Response, zijn beschikbaar in de AWS Marketplace.