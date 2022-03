Noname Security en HighPoint starten een samenwerking. HighPoint gaat het API Security Platform van Noname Security gebruiken om securitydiensten aan klanten te verlenen.

Noname Security ontwikkelt een platform voor de beveiliging van API’s. De oplossing inventariseert alle API’s in een omgeving om dreigingen, aanvallen en misconfiguraties te vinden. Testtools maken het mogelijk om de security van API’s te testen voordat de API in een productieomgeving wordt uitgerold.

HighPoint verleent netwerk-, security- en consultancydiensten aan klanten in de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Noname Security en HighPoint beginnen een samenwerking. HighPoint gaat het API Security Platform gebruiken in de dienstverlening aan klanten.

“We hebben ons altijd gericht op het beveiligen van de infrastructuur en data van klanten”, deelt Neil Dearman, Head of Technology bij HighPoint. “De uitbreiding (met Noname Security, red.) is bedoeld om klanten proactiever te beveiligen, met een volledige security skillset en meer consulting-expertise.”

Waarom API security?

De interesse van HighPoint is begrijpelijk. API-verkeer stijgt, maar traditionele securitymaatregelen zijn niet opgewassen tegen misbruik. Een WAF (Web Application Firewall) herkent verdacht verkeer, maar weet niet wat er achter de schermen gebeurt.

Het platform van Noname Security gaat een stapje verder dan WAF’s. De technologie analyseert verkeer én configuraties. Verdachte calls worden onderschept. Riskante API’s komen in beeld. Meerdere testtools maken het mogelijk om veiligere API’s te ontwikkelen.

