Cato Networks claimt eerste SASE-platform met native AI-security

Cato Networks brengt Neural Edge en AI Security naar zijn SASE-platform. Het bedrijf claimt hierdoor als eerst een ‘GPU-Powered SASE Platform with Native AI Security’ te bieden.

Met Neural Edge integreert Cato Nvidia GPU’s in de meer dan 85 Points of Presence (PoPs) van de eigen wereldwijde private backbone. Waar andere aanbieders AI-workloads uitbesteden aan externe hyperscaler-omgevingen, voert Cato de analyse en handhaving uit binnen zijn eigen PoPs. Dat levert volgens het bedrijf deterministische prestaties op zonder externe verwerkingslagen. Cato Neural Edge ondersteunt realtime semantische en gedragsmatige inspectie van netwerkverkeer.

Aim Security als fundament voor AI-governance

De tweede aankondiging is Cato AI Security. Die capability bouwt voort op de overname van Aim Security in september 2025. Cato AI Security combineert AI-governance en runtime-beveiliging. Het bewaakt het gebruik van AI-tools door medewerkers, beschermt zelf gebouwde AI-applicaties en handhaaft guardrails voor autonome AI-agents. De oplossing werkt als standalone of naast andere Cato-functies als SD-WAN, SSE of Universal ZTNA, allemaal vanuit één centrale beleidsengine.

“Een van de grootste voordelen voor ons is dat AI-security geen aparte console of handhavingslaag is. Het is direct ingebouwd in het Cato SASE-platform”, zegt Marc Crudgington, vice president of cybersecurity and IT infrastructure bij Crane Worldwide Logistics. “We kunnen het gebruik van AI reguleren, zelfontwikkelde AI-applicaties beveiligen en agentworkflows beheren met dezelfde policy engine en data lake die onze netwerk- en cloudomgevingen al beschermen.”

Cato AI Security is per direct beschikbaar voor klanten wereldwijd. Cato Neural Edge is al uitgerold over het volledige SASE-platform.

