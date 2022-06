Vaultree en Angoka zijn verkozen tot twee van de meest veelbelovende bedrijven in de Europese securityindustrie. Beide bedrijven ontwikkelen versleutelingstechnologie.

De bedrijven namen deel aan de Cyber Investor Days, een pitchevenement voor Europese startups en scaleups. De European Cyber Security Organization (ECSO) organiseert het evenement zes keer per jaar. Deelnemers pitchen hun product aan een groep durfinvesteerders.

De Cyber Investor Days zijn een van de manieren waarop de Europese Unie scaleups en startups ondersteunt. Bij elke editie wordt een lidstaat betrokken. Ditmaal nam Ierland de taak op zich. Dertien snelgroeiende securitybedrijven rezen naar Dublin en vertelden hun verhaal. De vorige editie vond in Helsinki plaats.

Cyber Investor Days Dublin

Enterprise Ireland en Cyber Ireland, twee Ierse rijksdiensten voor ondernemers, hielpen bij de organisatie van het evenement. 24 Europese durfinvesteerders kwamen over de vloer. Bedrijven met indrukwekkende pitches maken kans op een vervolggesprek. Dat opent de deur voor financiering, wat voor de meeste securitybedrijven noodzakelijk is om door te groeien.

Techzine was op locatie. We spraken met de deelnemers, waaronder Oblivious, een Iers bedrijf met een zeldzaam product. De technologie maakt het mogelijk om data te delen zonder data bloot te stellen. Het Duitse Crashtest Security vertelde over een DAST-oplossing (dynamic application security testing) voor het beveiligen van webapps en API’s. De technologie van CallDefender voorkomt spoofing en belfraude.

Wedstrijd zonder winnaars

Elke editie heeft een jury. De jury in Dublin bestond voornamelijk uit durfinvesteerders. Zij brachten een stem uit op de pitch die hen het meeste aansprak.

Securitybedrijven Angoka en Vaultree ontvingen de meeste stemmen, maar dat is volgens de organistoren geen winst. Elke deelnemer wint, want elke deelnemer komt in aanraking met durfinvesteerders. Geld is een motor. De meeste succesverhalen beginnen met kapitaal. Niet elke deelnemer ontvangt een investering, maar de kans

De twee populairste deelnemers van elke editie stromen door naar de volgende ronde. ECSO organiseert later in het jaar een finale in Den Haag. Angoka en Vaultree schuiven aan.

Angoka en Vaultree

De technologie van Angoka versleutelt IoT-apparaten. Het product is quantum-proof. Een belangrijke eigenschap, want securityexperts vrezen dat bestaande versleutelingsalgoritmes niet zijn opgewassen tegen quantum computing. De versleuteling van Angoka is werkelijk onleesbaar. Niet alleen nu, maar waarschijnlijk ook over tien jaar.

Ook Vaultree focust op versleuteling. De technologie beveiligt data op clients. Een groot verschil met het huidige aanbod, dat grotendeels uit server-side-encryption bestaat. Server-side-encryption is beter dan niets, meer heeft een groot probleem. Verplaats je de data tussen een server en client, dan ligt de data bloot. Vaultree zorgt ervoor dat gegevens in geen enkel stadium leesbaar zijn.

Durfinvesteerders houden van versleuteling

De ‘winst’ van Angoka en Vaultree is een les. Europese durfinvesteerders houden van versleuteling. Logisch, want onleesbare data is waardeloos voor cybercriminelen. De juiste versleuteling maakt aanvallen schadevrij.

Ook de salesstrategieën van Angoka en Vaultree vielen in de smaak. Meerdere durfinvesteerders spraken tijdens het evenement over het belang van internationale verkoop. Europese securitybedrijven kunnen zelden opschalen in een enkel land. De markt is niet groot genoeg. Bedrijven die verder kijken, waaronder Angoka en Vaultree, trekken de aandacht.