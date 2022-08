Microsoft heeft zijn beheerde security-oplossing Defender Experts for Hunting algemeen beschikbaar gemaakt. De dienst maakt onderdeel uit van Microsoft Security Experts voor Microsoft 365 Defender.

Met de nieuwe dienst Microsoft Defender Experts for Hunting kunnen SOC’s (security operations centers) extra hulp krijgen bij het vinden van dreigingen op endpoints, in Office 365, cloudapplicaties en voor identiteiten.

Steun van Microsoft-experts

Het gaat om hulp van security-experts die helpen bij het opsporen van kritische bedreigingen voor bedrijfssystemen. De Microsoft-experts onderzoeken met behulp van data uit Microsoft Defender en AI bedreigingen en geven instructies voor het oplossen van de problemen. Ook helpen zij security-experts met threat hunting in alle Microsoft 365 Defender-producten. Verder geven zij tips over het verbeteren van de security-omgeving.

Onderdeel Microsoft Security Experts

De dienst Microsoft Defender Experts for Hunting valt onder het in mei gelanceerde Microsoft Security Experts. Deze securitydiensten combineren menselijke input met geavanceerde op AI gebaseerde tooling voor het verstevigen van de security van klanten.

Onder het portfolio vallen ook de diensten Microsoft Security Services for Enterprise en Microsoft Defender Experts for XDR voor mkb’ers. Microsoft Security Services for Enterprise verscheen in mei en biedt proactief jagen op dreigingen en XDR-mogelijkheden voor grote bedrijven. Microsoft Defender Experts for XDR voor mkb’ers wordt in het najaar algemeen beschikbaar, voor het opschalen van de capaciteit van SOC’s van mkb’ers.

