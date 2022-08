Meer dan 100 Belgische en Nederlandse tandartspraktijken sluiten de deuren vanwege een cyberaanval. De praktijken zijn onderdeel van Colosseum Dental Benelux, een moederbedrijf met ruim 130 vestigingen.

Colosseum Dental Benelux werd onlangs getroffen door een cyberaanval. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geïnformeerd. Een deel van de tandartspraktijken van het concern zijn sinds donderdag 4 augustus gesloten. Op het moment van schrijven ligt de website van Colosseum Dental Benelux plat.

Colosseum Dental Benelux liet aan RTL Nieuws weten dat er sprake is van een ‘cyberincident’, maar deelde geen details over de gebruikte malware. De organisatie verwacht dat de praktijken met verloop van volgende week heropenen. RTL Nieuws vernam van een anonieme bron dat medewerkers geen toegang hebben tot de patiënteninformatie van klanten.

Ernst

De reactie van Colosseum Dental Benelux bevestigt de ernst van het incident. Datalekken hoeven pas bij de AP gemeld te worden wanneer de privacy van partners, medewerkers of klanten op het spel staat. Colosseum Dental Benelux benadrukte dat er een melding is gemaakt.

Securitybedrijf ESET Nederland ziet tekenen van ransomware. “Het stilvallen van een operatie, niet bij systemen of websites kunnen, aangifte bij de politie en een melding bij de AP, dat wijst allemaal die kant op”, reageerde CEO Dave Maasland.

Colosseum Dental Benelux probeert de systemen momenteel te herstellen. De organisatie schakelde externe partijen in voor het onderzoek. Over de daders en schade is niets bekend. Volgens de website van Colosseum Dental Benelux behandelt het concern ongeveer 600.000 patiënten per jaar.

Tip: Conti lekt data van woningcorporaties na aanval op Sourcing Company