Een cyberaanval op DNV uit Noorwegen heeft ongeveer 70 scheepvaartbedrijven geraakt.

DNV is een van ’s werelds grootste scheepsclassificatiebedrijven. Het bedrijf worstelt met een massale ransomware-aanval, aldus Bloomberg. Het incident vond op 7 januari plaats. De Noorweegse organisatie verleent advies- en consultancydiensten aan 12.000 schepen en andere offshore units. Het bedrijf heeft 350 kantoren in meer dan 100 landen.

DNV maakte de aanval in een verklaring bekend. Het lijkt erop dat de ShipManager servers van het bedrijf zijn getroffen. ShipManager is een softwaresysteem voor fleet management. Klanten van DNV gebruiken de software voor operations en compliancy. Volgens DNV komen meer dan 7.000 schepen van 300 klanten met ShipManager in aanraking.

In de verklaring bevestigt DNV dat ongeveer 70 klanten zijn getroffen door de aanval. Klanten worden geadviseerd om “maatregelen te overwegen, afhankelijk van de soorten gegevens die ze naar het systeem hebben geüpload”, aldus het bedrijf.

ShipManager omvat acht verschillende modules. DNV bevestigde niet welke diensten precies zijn verstoord. “Er zijn geen aanwijzingen dat andere gegevens of servers van DNV zijn getroffen. De serveruitval heeft geen gevolgen voor andere DNV-diensten.”

Woordvoerder Margrethe Andersen vertelde tegen TechCrunch dat alle getroffen schepen nog steeds gebruik kunnen maken van de offline functionaliteit van ShipManager. “De cyberaanval heeft geen invloed op het vermogen om te opereren”, aldus Andersen.

Doelwit op de rug

Cyberdreigingen zijn niet nieuw voor de maritieme scheepvaart en logistiek, maar Bloomberg benadrukt dat het DNV-incident plaatsvindt terwijl supply chains onder druk staan door de invasie van Rusland in Oekraïne.

Wereldhandel wordt door diverse sancties verstoord. Als gevolg is de schade van cyberaanvallen op maritieme bedrijven relatief groot, stelt Bloomberg. Ook de haven van Lissabon en gemeente van Antwerpen zijn onlangs getroffen.

