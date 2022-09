Het kabinet gaat twee overheidsinstellingen voor cybersecurity fuseren met het National Cybersecurity Centrum.

Nederland kent meerdere overheidsinstellingen voor cybersecurity. Drie van de belangrijkste spelers zijn het NCSC (National Cybersecurity Centrum), Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP (Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners). Elke instelling ondersteunt slachtoffers van cyberaanvallen en probeert de cybersecurity van organisaties te verbeteren.

De doelen komen overeen, maar de instellingen werken voor verschillende doelgroepen. Het NCSC focust op vitale organisaties, waaronder banken, energieleveranciers, telecomproviders en de Rijksoverheid. Het DTC richt zich op het algemene bedrijfsleven en het CSIRT-DSP is verantwoordelijk voor digitale dienstverleners.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) vindt de aanpak versnipperd. De minister maakte onlangs bekend dat alle instellingen in de komende jaren fuseren met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). “Onze digitale weerbaarheid om cyberaanvallen af te weren moet omhoog”, vertelde Yeşilgöz-Zegerius. “Het is belangrijk dat we versnippering in de aanpak hiervan tussen organisaties tegengaan. Daarom komt er straks één organisatie, onder de noemer van het NCSC, die hiermee aan de slag gaat.”

Verandering

CSIRT-DSP fuseert in 2024 en het DTC volgt in 2026. Volgens de Rijksoverheid werken de instellingen efficiënter als één organisatie. “De nieuwe organisatie fungeert als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt én nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT)”, beschreef een woordvoerder.

Elke Nederlandse organisatie kan na de fusie bij een enkel aanspreekpunt terecht. Het nieuwe NCSC gaat adviseren over voorzorgsmaatregelen en ondersteunen tijdens cyberaanvallen. In plaats van drie verschillende omgevingen krijgt de instelling een enkele bedrijfsvoering en IT-infrastructuur.

