NCSC en partners lanceren Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlandse Security Meldpunt is vanaf vandaag beschikbaar om kwetsbaarheden te melden en dreigingsinformatie te ontvangen.

Het Security Meldpunt werd vorig jaar aangekondigd door meerdere initiatiefnemers, waaronder AMS-IX en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). Vandaag opent het Security Meldpunt de deuren voor iedereen die kwetsbaarheden in software en systemen ontdekt of dreigingsinformatie wil ontvangen. Het initiatief wordt beheerd door DIVD, Connect2Trust, NBIP, SURFcert, Ams–IX en AbuseIO.

Het Security Meldpunt verwerkt dreigingsinformatie in een overzicht. Uiteindelijk dient het overzicht als informatiepunt voor actuele en belangrijke dreigingen. De meeste initiatiefnemers communiceerden in de afgelopen jaren regelmatig met hun achterban over gevonden kwetsbaarheden. Die informatie wordt via het Security Meldpunt gecentraliseerd. Daarnaast is het meldpunt aanspreekbaar voor iedereen die kwetsbaarheden in software en systemen ontdekt.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Vier van de zes initatiefnemers hebben banden met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De rest is onafhankelijk. “Publiek-private samenwerking is noodzakelijk om als Nederland voldoende slagkracht te kunnen organiseren tegen de toenemende digitale dreiging”, deelt Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). “We werken er hard aan om informatie breder beschikbaar te maken en werken daarin graag samen met private initiatieven, zoals het Meldpunt.”

Het meldpunt maakt gebruik van het Cleannetworks platform van NBIP en het ThreatMatcher Intelligence platform van Connect2Trust. Organisaties kunnen zich via de website aanmelden om dreigingsinformatie van het meldpunt te ontvangen.