Kunstmatige intelligentie, oftewel AI (artificial intelligence) wordt vandaag de dag in steeds meer producten...

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk worstelt met een IT-storing. De locatie neemt voorlopig geen nieuwe pa...

Lenovo en Motorola brengen met ThinkPhone telefoons dichterbij pc

Motorola heeft tijdens CES de Lenovo ThinkPhone by Motorola onthuld, of kortweg ThinkPhone. De naam brengt he...