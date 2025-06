HPE kan Juniper definitief overnemen na schikking met Amerikaanse overheid

Begin 2024 was er het nieuws van de voorgenomen overname van Juniper Networks door Hewlett Packard Enterprise (HPE). De Amerikaanse overheid dreigde roet in het eten te gooien en spande een rechtszaak aan. De overname zou de concurrentie in de markt verslechteren, was het standpunt van het Ministerie van Justitie. Een kleine twee weken voor de start van de rechtszaak zijn de partijen nu echter tot een schikking gekomen. Na wat concessies van de kant van HPE en Juniper, is de Amerikaanse overheid gerustgesteld.

Afgelopen week waren we aanwezig bij HPE Discover 2025 in Las Vegas. Daar viel het ons op dat HPE-CEO Antonio Neri het erg vaak en veel over de overname had alsof het allemaal al geregeld was, ook al moest de rechtszaak nog beginnen. Hij wist toen vast al meer dan hij mocht vertellen, want vandaag kwam naar buiten dat de partijen in deze zaak, het Amerikaanse Ministerie van Justitie aan de ene kant en HPE en Juniper aan de andere kant, tot een schikking zijn gekomen.

Concurrentiepositie van HPE en Juniper ten opzicht van Cisco

HPE en Juniper hebben twee concessies gedaan om de Amerikaanse overheid gerust te stellen. Beide hebben niet heel verrassend te maken met de wifi-technologie van de bedrijven. Dat was namelijk het hete hangijzer voor de overheid. De zorg vanuit het Ministerie was dat er te weinig concurrentie zou zijn als die technologieën allemaal bij hetzelfde bedrijf terecht zouden komen. Daarnaast zou het in het algemeen de markt verschralen, omdat er nu naast Cisco nog maar een andere grote speler overblijft.

In hoeverre de claims van de Amerikaanse overheid hout snijden, valt te betwisten. Je kunt ook juist zeggen dat Cisco dermate groot is dat het samenvoegen van HPE Aruba Networking en Juniper juist meer concurrentie in de markt brengt. Daarnaast bestaat de netwerkmarkt uit nog zoveel meer componenten dan wifi. En op die vlakken zijn HPE Aruba Networking en Juniper zeer complementair aan elkaar.

Instant On wordt verkocht, toegang tot Mist AIOps beperkt

HPE moest de Amerikaanse overheid echter wel iets geven om het gerust te stellen. Als onderdeel van de schikking zal HPE de Instant On-tak van de hand doen. Daarnaast lezen we in het persbericht dat HPE na het sluiten van de overname gelimiteerd toegang zal krijgen tot de AIOps-technologie van Juniper.

Instant On is een bedrijfsonderdeel waarmee HPE Aruba Networking ook kleinere bedrijven van access points, gateways en switches wil voorzien. Op zich een beetje vreemd dat dit is geaccepteerd als concessie door de Amerikaanse overheid, als het ze daadwerkelijk te doen is om de concurrentiepositie in de bovenkant van de markt. Hiermee concurreert HPE Aruba Networking namelijk nagenoeg niet met een partij zoals Cisco, maar veel meer met andere spelers die zich traditiegetrouw op de onderkant en het midden van de markt richten. Denk aan TP-Link, EnGenius, Ubiquiti, Zyxel en dergelijke.

Het beperken van de toegang tot de Mist AIOps-technologie is zonder twijfel een grotere concessie die HPE doet. We hebben afgelopen week echter nog gezien en gehoord dat HPE Aruba Networking op dit punt ook niet stilzit. Onder de vlag van GreenLake Intelligence moet AIOps en dan met name de agentic variant daarvan een forse boost gaan krijgen. Dat HPE juist op dit punt bereid is om een concessie te doen, geeft daarnaast ook aan dat het Mist-onderdeel kennelijk toch niet de dealbreaker was die het voor sommige andere partijen in de markt leek te zijn.

Wat betekent “gelimiteerde toegang” tot Mist AIOps?

De bewoordingen die HPE en Juniper gebruiken in de officiële uitingen rondom de toegang tot Mist AIOps zijn nogal vaag. We hebben dan ook om wat opheldering gevraagd. Het blijkt te gaan om toegang tot de broncode van Mist AIOps. Hier is toevoeging vanuit HPE Aruba Networking hierop, die we om misverstanden te voorkomen in het Engels hebben overgenomen: “HPE has agreed to grant up to two licenses to the Mist AIOps source code, with the licensees determined through an auction process that will award a license to up to two bidders.”

Met de rechtszaak van de baan (als de rechtbank deze schikking goedkeurt, uiteraard), kunnen HPE en Juniper nu toe gaan werken richting het sluiten van het overnameproces.

