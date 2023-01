Een Nederlandse hacker zou de persoonlijke data van bijna alle Oostenrijkers hebben gestolen. Dit stelt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. De cybercrimineel is eind vorig jaar aangehouden.

Volgens het OM is eind november door de cybercrime unit van de Politie Amsterdam een 25-jarige man uit Almere aangehouden op de verdenking van het stelen van digitale persoonsgegevens van tienallen miljoenen mensen wereldwijd. De data zouden te koop aangeboden zijn.

Onderzoek Oostenrijkse politie

De cybercrimineel kwam in het vizier door een onderzoek van de Oostenrijkse politie. Deze deed onderzoek naar een aangeboden dataset op een hackersforum met miljoenen adres- en persoonsgegevens die van de Oostenrijkse overheidsorganisatie Geburen Info Service GmbH (GIS) afkomstig waren.

Via een undercovertraject kocht de Oostenrijkse politie de dataset aan en startte daarop een onderzoek naar de financiële stromen en het platform waarmee de data werd verstuurd. Dit leidde tot de ontdekking van een IP-adres uit Amsterdam.

In april 2022 verzocht het Oostenrijkse OM het OM uit Amsterdam de zaak over te nemen. De cybercrime unit uit Amsterdam deed daarop verder onderzoek naar de uit Oostenrijk verstrekte gegevens en de op het hackersforum gebruikte hackersnaam. Hierdoor liep de verdachte uiteindelijk tegen de lamp en werd aangehouden.

Vier strafbare feiten

Het OM verdenkt de verdachte ervan veel niet-openbare persoonlijke gegevens te koop aan te bieden, onder meer patiëntengegevens uit medische dossiers. Niet alleen burgers uit Oostenrijk waren het doel, maar ook uit andere landen, zoals Nederland, Thailand, Colombia, China en het Verenigd Koninkrijk.

Meer concreet worden de verdachte vier strafbare feiten toegedicht. In de eerste plaats het voorhanden hebben of ter beschikking stellen van niet-openbare gegevens en, ten tweede, het voorhanden hebben van phishing-software en hacker tools. Daarnaast wordt de man uit Almere verdacht van computervredebreuk en gewoontewitwassen. In dit laatste geval wordt gedoeld op de betalingen voor de data in cryptovaluta. Het zou hierbij gaan om een bedrag van 450.000 euro in 2022.

Het voorarrest van de verdachte is op 5 december met 90 dagen verlengd. Het OM is inmiddels druk bezig met een financieel en digitaal vervolgonderzoek.