De centrale bank van Europa reageert op de toename van cyberdreigingen.

Na een sterke toename van cyberaanvallen is de Europese Centrale Bank van plan de cyberweerbaarheid van de topbanken in de eurozone te testen, meldt Reuters.

ECB-toezichthouder Andrea Enria zei tegen een Litouwse krant dat het testplan een noodzakelijke voorzorgsmaatregel is gezien de situatie na de inval van Rusland in Oekraïne.

Enria zei tegen de Litouwse krant Verslo žinios: “Volgend jaar lanceren we een thematische stresstest over cyberweerbaarheid, waarbij we zullen proberen te testen hoe banken in staat zijn te reageren op en te herstellen van een succesvolle cyberaanval.”

De actie van de ECB is een volgende stap in reactie op de wereldwijde cyberbeveiligingsdreigingen die het afgelopen jaar zijn opgedoken. Afgelopen november heeft het Agentschap voor cyberveiligheid van de Europese Unie (ENISA) gewaarschuwd voor cyberdreigingen voor banken, overheden, nutsbedrijven en digitale infrastructuur. Het Britse National Cyber Security Centre heeft soortgelijke dreigementen afgegeven.

Aanvallen mogelijk reactie op sancties

De ECB waarschuwt banken al langer om alert te zijn op cyberaanvallen vanuit Rusland, merkt Reuters op. De waarschuwingen werden uitgevaardigd nadat de Europese Unie een reeks vergaande sancties tegen Moskou had afgekondigd in reactie op de invasie in Oekraïne.

“Het aantal cyberaanvallen is aanzienlijk toegenomen”, aldus Enria. “We kunnen dit niet toeschrijven aan een specifieke bron, maar het is een feit dat het aantal van deze aanvallen is toegenomen sinds het begin van de oorlog”.

Volgens Enria is een deel van het probleem dat banken een deel van hun kritieke IT-infrastructuur uitbesteden aan derden, zoals externe providers of andere entiteiten binnen hun concern.

Banken kunnen snel worden afgesneden van tegenpartijen, waardoor ze kwetsbaar worden. Dergelijke verstoringen kunnen het gevolg zijn van cyberaanvallen, maar ook van sancties die de IT-dienstverleners treffen.

Enria zei dat de resultaten van de test medio 2024 worden verwacht.

