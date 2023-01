De digitale euro wordt gratis en voor iedereen beschikbaar, maar de Europese Centrale Bank (ECB) wil geen regelmatige betalingen toestaan zoals energierekeningen of huur.

Tijdens een toespraak voor het Europees Parlement suggereerde ECB-directielid Fabio Panetta dat banken niet bang hoeven te zijn voor concurrentie.

“Onze prioriteit voor de digitale euro is altijd duidelijk geweest: de rol van contant geld voor retailbetalingen behouden door een extra optie te bieden om met overheidsgeld te betalen, ook waar dat nu niet mogelijk is, bijvoorbeeld in de e-commerce”, aldus Panetta.

De digitale euro bevindt zich al een jaar in een onderzoeksfase. Naar verwachting wordt het stadium dit najaar afgerond, waarna de ECB zal besluiten of het project de volgende fase ingaat.

Publiek goed

“De digitale euro zou een publiek goed zijn”, zei Panetta tegen het Europees Parlement. “Daarom zou het logisch zijn dat de basis gratis is — bijvoorbeeld wanneer de digitale euro wordt gebruikt om een andere persoon te betalen, zoals het geval is bij contant geld.”

Commerciële banken zijn bezorgd dat een digitale euro hun diensten overbodig maakt. Panetta reageerde op de zorgen met de belofte dat de ECB geen rekeningen aan burgers zou aanbieden. Daarnaast zouden gebruikers geen betalingen kunnen uitvoeren voor regelmatige transacties zoals energierekeningen en huur.

“De ECB is er niet op uit om concurrentie te creëren voor commerciële banken”, benadrukte Panetta. “Wij geloven dat toezichthouders die in direct contact staan met eindgebruikers het beste in staat zijn om use cases voor betalingen en betalingsdiensten in kaart te brengen.”