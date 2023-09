LockBit 3.0 heeft in de maand augustus van dit jaar de meeste ransomware-aanvallen uitgevoerd. 125 van de in totaal 390 aanvallen uit die maand zijn door deze hackers uitgevoerd.

Dat blijkt uit cijfers van NCC Group. Het betreft 150 procent meer aanvallen dan in juli. Een reden waarom LockBit 3.0 de meeste aanvallen heeft uitgevoerd, is niet bekend. Op de tweede plaats komt de ransomwarebende ALPHV/BlackCat met 41 aanvallen en 8base op de derde plaats met 32 ransomware-aanvallen. De nieuwe ransomwarebende Akira bereikte in augustus de vierde plaats.

Opvallend is dat de hackers van Clop minder actief waren dan eerder in de maanden juni en juli. In totaal werden drie MOVEit-aanvallen ontdekt waarvoor deze hackers verantwoordelijk waren. Dit was 1 procent van het totaal. In juli voerde Clop nog 161 aanvallen uit.

Overige onderzoeksresultaten

De meest met ransomware aangevallen organisaties waren bedrijven in de industriële sector. Van alle aanvallen werd ongeveer een derde op deze sector uitgevoerd.

Daarnaast vonden de meeste aanvallen in Noord-Amerika plaats. Bijna de helft van de aanvallen waren op deze regio gericht. Europa komt op de tweede plaats. De ransomware-aanvallen in Azië vonden voornamelijk plaats door Chinese hackers die zich daarbij richtten op aanvallen op Taiwanese bedrijven.

