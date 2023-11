Bedrijven moeten niet meer ransomwarebendes betalen voor het veiligstellen van gevoelige data. Dit vinden veertig landen die zich hebben verenigd in de recent opgerichte International Counter Ransomware Initiative, schrijft Reuters.

Het International Counter Ransomware Initiative, opgezet door de VS, wil dat bedrijven gaan stoppen met het betalen van ransomwarebendes. Volgens de deelnemers zorgt het betalen van losgeld ervoor dat ransomware-aanvallen lucratief zijn end dus zullen blijven plaatsvinden.

Welke landen precies aan het Amerikaanse initiatief deelnemen, zijn nog niet allemaal naar buiten gebracht. Bekendgemaakte namen zijn onder meer Nigeria, Costa Rica, Zuid-Korea en Singapore. Ook zouden de EU en Interpol aan boord zijn.

Antwoord op groei ransomware-aanvallen

Met de oprichting van het International Counter Ransomware Initiative wil de VS een antwoord geven op de sterke groei van het aantal ransomware-aanvallen, vooral dit jaar. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aantal cryptobetalingen voor losgeld van ransomware-aanvallen dit jaar sterk toeneemt. De meeste aanvallen richten zich vooral op bedrijven in de VS, waardoor de Amerikaanse overheid zich geroepen voelt actie te ondernemen.

Informatie delen en betaalstromen aanpakken

Volgens Reuters gaat het nieuw opgerichte initiatief twee platforms construeren waarop de deelnemende landen informatie kunnen delen over de financiering van de ransomwarebendes, zoals de rekeningen die zij gebruiken voor de betalingen.

Eén van deze twee platforms wordt ontwikkeld door Litouwen en de ander door een samenwerking tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.

Via het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt ook een zwarte lijst bijgehouden met informatie over digitale wallets die voor ransomwarebetalingen worden gebruikt.

Verder zal AI worden gebruikt voor het analyseren van de blockchain om illegale fondsen te identificeren.

