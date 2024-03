Managed service providers (MSP’s) halen steeds meer omzet uit security. Dat blijkt uit het jaarlijkse MSP Benchmark Report van Kaseya, dat zojuist is verschenen.

Kaseya onderzocht 1.000 MSP’s en hun klanten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. Daaruit bleek dat 73 procent de meeste omzet haalt uit security-diensten. 78 procent van alle respondenten vond security dan ook de belangrijkste IT-uitdaging van deze tijd. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van vorig jaar, toen tweederde dit stelde.

Kaseya meldt dat er minder cyberaanvallen in het mkb plaatsvinden. Bij 64 procent van de ondervraagde MSP’s was er bij slechts 10 procent of minder van hun mkb-klantenbestand een cyberaanval. Let wel: het betreft hier incidenten waarbij cybercriminelen succesvol waren, niet alle aanvalspogingen.

Escalerend dreigingslandschap

Dat organisaties op hun hoede moeten blijven voor cyberdreigingen, benadrukt ook GM of Security Products Mike Puglia bij Kaseya. “Cybersecurity blijft een kritiek punt van zorg voor MSP’s, gedreven door twee factoren: het escalerende dreigingslandschap en de aanhoudende uitdaging om securitydiensten van hoge kwaliteit te bieden voor alle klanten.” Puglia ziet een toegenomen gevoel van urgentie bij MSP’s ten opzichte van vorige jaren. “Zelfs MSP’s die uitblinken in security worstelen met het strategische dilemma van resource-verdeling.”

De vraag naar security stabiliseert volgens Kaseya, maar de omzet stijgt. Wel vindt 24 procent het nog het meest uitdagend om nieuwe klanten te vinden, wat overigens een aanzienlijk kleiner percentage is dan een jaar geleden (36 procent). Geavanceerde vormen van cybercriminaliteit baren MSP’s even veel zorgen als vorig jaar: 19 procent ziet dit als een grote uitdaging.

Automation neemt toe

De adoptie van automation blijkt ook te zijn toegenomen. 85 procent van de ondervraagden stelt zelfs dat het een must-have is voor organisaties. Daarbij helpt integratie tussen verschillende managed-diensten aanzienlijk: 67 procent stelt dat dit erg belangrijk is om het eigen werk te kunnen doen. 75 procent gelooft dat die integraties tijd besparen, terwijl 70 procent efficiëntieverbeteringen ziet.

AI mag hier niet ontbreken, maar adoptie ervan kent nog geen meerderheid. 33 procent voorspelt dat men AI zal inzetten om anderszins vervelende repetitieve taken over te nemen. Deze tegenvalle adoptie valt deels te verklaren uit het feit dat 37 procent van de MSP’s AI-integraties als zeer moeilijk om te bewerkstelligen ziet. Ook denkt 20 procent dat AI voor meer security-gevaren zal zorgen.

Automation zou weleens broodnodig kunnen zijn, aangezien een van de meest kritieke uitdagingen volgens MSP’s het aantrekken van nieuw talent is. De adoptie van AI zou dus weleens niet altijd geheel uit vrije wil zijn, maar noodzakelijk om gaten op te vullen bij werkkrachten.

