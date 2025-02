CyberArk koopt Zilla Security en boekt 1 miljard aan omzet

CyberArk heeft Zilla Security overgenomen voor 165 miljoen dollar. Ook zijn de inkomsten met 33 procent toegenomen in 2024 ten opzichte van het jaar ervoor, waardoor het 1 miljard heeft genoteerd aan omzet. Zo consolideert de securitymarkt opnieuw en is CyberArk inmiddels bijna 20 miljard dollar waard.

De verwachte omzet voor het nieuwe jaar is nog imposanter: 1,3 miljard dollar. Dat zou andermaal betekenen dat de inkomsten ten opzichte van 2024 met grofweg een derde stijgen. De explosieve toenames dankt CyberArk aan de overstap naar een abonnementsbasis voor hun oplossing. Het klantenbestand dat abonnee is, leverde 977 miljoen dollar op het afgelopen jaar, een stijging van 68 procent tegenover 2023.

Zilla Security specialiseert zich in Modern Identity Governance (IGA), gericht op hybride omgevingen en leverbaar op SaaS-basis. Identity compliance, provisioning en security-beleid moet via Zilla zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. De automation tooling zou klanten vijfmaal sneller laten deployen met minder moeite en veel minder ITSM-tickets. Ook stelt het bedrijf dat de eigen oplossing zonder al te veel expertise uit te rollen is in IT-omgevingen.

M&A’s, M&A’s, M&A’s

Binnen het securityveld spreken we voortdurend over overnames. Anno 2025 is duidelijk dat consolidatie nodig is en de wildgroei aan puntoplossingen van een tijdelijke aard was. Ook consolideren securitypartijen regelmatig hun eigen aanbod, zoals Check Point onlangs aankondigde te doen door te integreren met het CNAPP-aanbod van Wiz.

CyberArk heeft ook in 2024 een overname gedaan: Venafi. Deze speler was met 1,5 miljard dollar aanzienlijk prijziger en voegde het concept van machine identity toe aan de instrumentendoos van CyberArk. We schreven medio vorig jaar uitgebreid over de uitbreiding van diens PAM-oplossing dankzij de overname van Venafi, die inmiddels rond is:

Thoma Bravo haalt zak geld binnen

CyberArk was ook voor andere partijen winstgevend. Private equity Thoma Bravo verkocht 372 miljoen dollar aan aandelen nadat CyberArk in december al een grote koersstijging meemaakte. Had men dat niet gedaan, dan was de dividend mogelijk nog groter geweest. Sinds begin 2025 is de koers van CyberArk nog eens 12,74 procent in de lift op moment van schrijven.

