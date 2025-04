Kaseya 365 Ops geeft MSP’s efficiëntie en schaal

Tijdens Kaseya Connect 2025 te Las Vegas heeft Kaseya verschillende aankondigingen gedaan. De meest in het oog springende draait om Kaseya 365 Ops, dat het beheer, de back-ups en de automatisering van IT-omgevingen versimpelt voor MSP’s.

Kaseya 365 Ops is de nieuwste toevoeging aan het bestaande abonnementsplatform van het bedrijf. Dit De oplossing is gericht op het verbeteren van de operationele efficiëntie voor MSP’s, laat Kaseya weten tijdens de keynote van het eigen Connect-evenement.

Focus op back-office efficiëntie

James Lippie, Chief Product Officer bij Kaseya, omschrijft Kaseya 365 Ops tegenover Channel Futures als de nieuwste toevoeging aan de 365 “franchise”. Volgens hem draait het volledig om het bereiken van “ultieme efficiëntie vanuit back-office perspectief voor de MSP.” Het nieuwe abonnement richt zich op de “back-end efficiëntie van elke werknemer bij elke MSP.”

Deze toevoeging past in de strategie van Kaseya om het leven van MSP’s te vereenvoudigen. Kaseya 365, dat vorig voorjaar werd gelanceerd, heeft volgens het bedrijf al duizenden MSP’s aangetrokken. Lippie benadrukte dat dit niet de laatste innovatie binnen Kaseya 365 zal zijn.

Nieuwe SIEM-oplossing

Naast de uitbreiding van Kaseya 365 presenteerde het bedrijf ook een nieuwe SIEM-oplossing. Deze combineert functionaliteiten van overgenomen bedrijven RocketCyber en SaaS Alerts in een geïntegreerd platform.

De SIEM-oplossing is bedoeld voor klanten die behoefte hebben aan SaaS Alerts (het security-alertplatform dat Lippie oprichtte en dat Kaseya vorig jaar overnam) en managed detection and response (MDR) bescherming, maar zonder de kosten van een enterprise-grade alternatief zoals Splunk.

“We nemen het beste van RocketCyber en SaaS Alerts, en brengen ze samen in een beheerde vorm die flexibel en transparant is voor de eindklant,” legde Lippie uit. “Er komt veel configuratiewerk kijken bij het fijnafstemmen van de beveiliging om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar ruis produceert. Wij nemen de verantwoordelijkheid daarvoor, want dit gaat om beheer. Wanneer je je aanmeldt voor deze SIEM, krijg je configuratie en ook de mogelijkheid om de regels in te stellen.”

Gefaseerde uitrol en gratis hardware

De nieuwe SIEM-oplossing zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor 500 partners die Kaseya 365 Endpoint and User hebben aangeschaft, als een “dankjewel aan klanten die volledig met ons in zee zijn gegaan”. De SIEM zal eind derde kwartaal voor het brede publiek beschikbaar komen.

Daarnaast kondigde Kaseya aan dat alle Datto backup hardware-modellen gratis beschikbaar zullen zijn voor Kaseya-klanten, met een limiet van drie apparaten per klant. Dit is bedoeld om de initiële kosten voor klanten te verminderen.

Het bedrijf brengt ten slotte het 2TB Datto Alta-model terug voor dezelfde prijs als het 1TB-model, maar nu met inbegrepen versleuteling voor verbeterde beveiliging.