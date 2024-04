Met Coveware krijgt Veeam nieuwe incident response-opties. De technologie en medewerkers van Coveware houden zich bezig met de assessment van en onderhandeling bij ransomware, om downtime zo snel mogelijk te beëindigen.

Vooral cyber extortion-slachtoffers maken gebruik van Coveware, maar de dienst kan grote bedrijven ook helpen bij de voorbereiding op incident response. Coveware bestaat sinds 2018 en breidde uit naar forensic triage, extortion-onderhandeling, financiële regelingen en decryptiediensten. Door op deze manier met incidenten bezig te zijn, heeft Coveware flink wat inzichten in de patronen van cybercriminelen. Het bedrijf weet daardoor goed hoe het huidige dreigingslandschap eruit ziet.

De technologie van Coveware draait geautomatiseerd in de operationele omgeving van organisaties om analyses uit te voeren over de impact. Het identificeert de ransomware, waarbij het de variant, groep en entrypoint in beeld brengt. Vervolgens helpt de technologie bij het terugkrijgen van versleutelde data van bekende ransomwaregroepen. Daarnaast zijn bij Coveware threat-experts werkzaam die ervaring hebben met het beoordelen, voorkomen en herstellen van cyberaanvallen, voornamelijk voor hele grote bedrijven en multinationals.

Positie Coveware

Bepaalde functionaliteit van Coveware zal dan ook geïntegreerd worden in het Veeam Data Platform en het Veeam Cyber Secure Program. Zo moet de technologie een aanvulling zijn op de backups en andere mogelijkheden van Veeam. Coveware zal grotendeels afzonderlijk blijven functioneren, maar gaat de naam Coveware by Veeam dragen.

Het is niet bekend hoeveel Veeam voor Coveware betaalt. Tot nu toe was Kasten de belangrijkste overname van Veeam. Eind 2020 trok Veeam deze technologie aan om in te kunnen zetten op Kubernetes backup.

Tip: Veeam zet in op Kubernetes backup met overname Kasten