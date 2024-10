Nog veel meer gegevens buitgemaakt bij politiehack dan gedacht

Inlichtingendiensten MIVD en AIVD denken dat een ‘statelijke actor’ verantwoordelijk is voor de grootschalige datadiefstal bij de politie die vorige week bekend werd. Ofwel: een ander land zit er vermoedelijk achter. Dit blijkt uit een brief van justitieminister David van Weel aan de Tweede Kamer. Om welk land het zou gaan, staat er niet bij. Ook zou er nog meer data zijn gestolen dan gedacht.

Vorige week maakte de politie bekend dat hackers de gegevens van bijna alle 65.000 medewerkers hadden buitgemaakt die bij de politie werkzaam zijn. Het ging in eerste instantie om contactgegevens uit Outlook-visitekaartjes, waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers, afdelingen en functiebeschrijvingen.

Ook privégegevens gestolen

Het lek blijkt echter omvangrijker te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Naast contactgegevens zijn ook privégegevens van politiemedewerkers gestolen, inclusief die van agenten die betrokken zijn bij geheime operaties. Minister Van Weel bevestigde woensdag dat ook gegevens van partners van de politie, zoals officieren van justitie, medewerkers van de Reclassering en advocaten zijn buitgemaakt.

Een anonieme bron binnen de politie verwoordt tegen De Telegraaf welke zorgen er onder de collega’s leven: “Het is echt heel groot. Er wordt steeds meer duidelijk over de omvang. Als politie weten we als geen ander wat criminelen kunnen doen met deze data.” Volgens de bron zijn de gestolen gegevens te koppelen aan andere data, wat risico’s zoals fraude en identiteitsdiefstal met zich meebrengt. “Politiemensen zitten er enorm mee in de maag en hebben veel vragen waarop ze geen antwoord krijgen.”

Waardevol voor inlichtendiensten

Er is tevens het vermoeden dat de hackers proberen inloggegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot de politiedatabases. Dit zou volgens een andere bron bijzonder waardevol kunnen zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten, vooral met betrekking tot politiemensen die internationaal opereren.

De politie zegt dat nog niet alle vragen beantwoord kunnen worden omdat het onderzoek naar het datalek nog loopt. “We doen er echt alles aan om onze mensen te informeren,” aldus een politiewoordvoerder. De minister van Justitie benadrukt dat de veiligheidsdiensten al langer waarschuwen voor een toename van ‘offensieve cyberactiviteiten’ door bepaalde landen.

