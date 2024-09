Politie gehackt: namen, functies en mailadressen van alle 62.000 medewerkers op straat

Een Outlook-account van een politiemedewerker is gehackt, waardoor 62.000 contactgegevens zijn ontfutseld. Het is onbekend wie de data in handen heeft; verdere details moeten nog worden gedeeld.

De berichtgeving vanuit de politie omtrent het incident is zo summier als het maar kan. “Intern is opgeschaald om de gevolgen van dit datalek in kaart te brengen en om de benodigde maatregelen te nemen,” aldus de politie.

Alles buitgemaakt

Alle namen bij de politie zijn door de hackers buitgemaakt, inclusief werkgerelateerde e-mailgegevens en functies. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel: “We zijn nu aan het inventariseren wat daar de impact van is, wat de risico’s zijn.” Zo betreft het tevens de gegevens van agenten onder dekmantel en van de ME, individuen wiens persoonlijke informatie voor criminelen relevant kan zijn. Deze groepen zijn volgens Van Weel nu de prioriteit. Volgens verschillende bronnen is het echter zo dat undercoveragenten regelmatig uit werknemersbestanden worden gehouden voor hun eigen veiligheid. Indien dat zo is,

Echter is vooralsnog niets bekend over de hackersgroep. “…Het gaat er natuurlijk ook om waar die informatie is beland,” aldus Van Weel.

Op donderdag was de minister door korpschef Janny Knol geïnformeerd over het datalek. Nine Kooiman van politievakbond NPB spreekt over een “nachtmerrie” op X. “Belangrijkste is gegevens nu afschermen, medewerkers beschermen en bron opsporen. Noodzaak om de data bij politie goed op orde te brengen is pijnlijk duidelijk.”

