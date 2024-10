AWS en SentinelOne koppelen Purple AI aan Amazon Bedrock

Uitbreiding van de samenwerking tussen SentinelOne en Amazon Web Services (AWS) maakt het mogelijk voor klanten om zelf te kiezen welke LLM’s binnen Amazon Bedrock ze willen gebruiken in combinatie met Purple AI, de GenAI-component van het Singularity Platform van SentinelOne.

Organisaties die GenAI willen inzetten, kunnen dat niet altijd zomaar doen. Er kunnen restricties zijn op waar ze dit mogen en kunnen doen, maar ook een zekere mate van terughoudendheid, omdat ze graag meer controle hebben over de inzet van modellen en dergelijke. Met de aankondiging van de uitbreiding op de al bestaande Strategic Collaboration Agreement (SCA) tussen AWS en SentinelOne, willen de bedrijven hier een oplossing voor bieden. De strategische samenwerking integreert de omgevingen van de leveranciers meer, terwijl het juist ook meer keuze moet gaan bieden.

Purple AI op Amazon Bedrock

De belangrijkste component van de SCA tussen SentinelOne en AWS is dat Purple AI hiermee beschikbaar komt in combinatie met Amazon Bedrock. Amazon Bedrock is een volledig door AWS beheerde dienst waarmee klanten toegang krijgen tot een hele collectie aan Foundation Models. Dit allemaal via een enkele API. Op dit moment ondersteunt Amazon Bedrock foundation models van zeven aanbieders. Daar vallen de eigen Titan-modellen onder, maar bijvoorbeeld ook Mistral AI, Stability AI, Meta en Cohere. In totaal gaat het om een kleine vijftig modellen. Een overzicht vind je hier.

Het idee van Amazon Bedrock is dat je hiermee precies dat model kunt kiezen dat voldoet aan de wensen en eisen die je stelt, en dat je relatief eenvoudig kunt wisselen tussen modellen, zonder dat je daarvoor allerlei dingen moet omzetten. Alles gaat immers via dezelfde API en AWS beheert alles aan de achterkant. Er zijn relatief grote modellen beschikbaar, maar ook kleinere, waarmee specifieke use-cases kunnen worden bediend. SentinelOne gaat zelf ook gebruikmaken van Amazon Bedrock Custom Model Import, waarmee het mogelijk is om eigen modellen in Bedrock te plaatsen. Of het hier gaat om de Ultraviolet-modellen waar we eerder deze week over schreven, vermeldt de officiële communicatie niet, maar dat lijkt ons voor de hand liggend.

De combinatie van Purple AI en Amazon Bedrock moet organisaties meer keuzevrijheid geven. Ze kunnen nu zelf bepalen welke modellen het beste bij hun use-cases passen. Daarnaast kunnen ze dit nu ook heel snel doen. Dat is zeker in het huidige dreigingslandschap zonder meer belangrijk.

Singularity Platform in AWS Marketplace

De tweede component van de uitbreiding van de samenwerking tussen SentinelOne en AWS heeft te maken met hoe klanten het Singularity Platform af kunnen nemen, oftewel de zogeheten co-selling-mogelijkheden. Op dit moment staat het Singularity Platform al in de AWS Marketplace. Volgens SentinelOne brengt het vanaf nu het ‘hele’ Singularity Platform erheen. Dat doet vermoeden dat datgene wat je tot deze uitbreiding af kon nemen, niet het volledige platform was. Dat lijkt op zich ook wel te kloppen, want Singularity Cloud Security, de CNAPP-oplossing van SentinelOne staat er separaat op.

Met het aanbieden van het hele platform op een enkele plek in de AWS Marketplace, maakt SentinelOne het eenvoudiger voor gezamenlijke klanten om snel en eenvoudig het Singularity Platform af te nemen, is het idee. Dat is op zich geen slechte gedachte, omdat organisaties sowieso al te veel losse oplossingen moeten afnemen. Als dan in ieder geval alles van dezelfde leverancier vanuit een centraal punt af te nemen is, scheelt dat weer.

