CrowdStrike lijft met Adaptive Shield vijfde Israëlische security-startup in

CrowdStrike koopt weer een Israëlische cybersecurity-startup. Deze keer gaat het om Adaptive Shield, waar het bedrijf naar schatting 300 miljoen dollar voor over heeft. Met de aankoop wil CrowdStrike meer bescherming bieden voor SaaS-omgevingen.

Het is de vijfde keer dat CrowdStrike in Israël shopt. Eerder rekende het af voor Bionic, Reposify en Preempt Security. In maart van dit jaar volgde DSPM-startup Flow Security voor 200 miljoen dollar. De details van deze nieuwste deal met Adaptive Shield zijn niet openbaar gemaakt, maar website Calcalistech wist te melden dat het om 300 miljoen dollar zou gaan. CrowdStrike maakte de overname bekend tijdens het eigen Fal.Con Europe-evenement in Amsterdam.

‘Bescherming SaaS-omgevingen steeds belangrijker’

Met de aankoop zou CrowdStrike met name z’n portfolio op het gebied van ID-based cloudsecurity willen verruimen. George Kurtz, CEO en oprichter van CrowdStrike, benadrukt in het persbericht dat het managen van de complexiteit en securityrisico’s van SaaS-omgevingen steeds belangrijker wordt, nu steeds meer bedrijven de stap daar naartoe zetten. Het is de bedoeling dat de tech van Adaptive Shield terechtkomt in het Falcon-platform van CrowdStrike, wat moet leiden tot aanvullende robuustheid in de bescherming van dergelijke omgevingen.

Adaptive Shield is in 2019 opgericht en biedt geavanceerde oplossingen voor SaaS Security Posture Management (SSPM) en Identity Threat Detection and Response (ITDR). Deze tools helpen securityteams toezicht te houden op SaaS-gedreven applicaties, beheren identiteiten en nemen verdachte activiteiten waar. Dat hoeft overigens niet per se een aanval te zijn, het kan ook om verkeerde configuraties gaan –die natuurlijk het risico op aanvallen kunnen vergroten.

Meerdere investeringsrondes

Er is de afgelopen tijd aardig geïnvesteerd in Adaptive Shield, onder andere 30 miljoen dollar in 2021. Die investeringsronde werd geleid door private equity-firma Insight Partners. Ook spelers als Okta en Vertex spekten de kas. Vorig jaar deed Blackstone daar nog eens 10 miljoen bovenop. Het is niet bekend gemaakt hoe deze investeerders hun investering terugkrijgen, mogelijk via hun aandeel in de opbrengst wanneer het bedrijf wordt overgenomen.

Ondanks de wereldwijde storing in Windows-systemen afgelopen juli, veroorzaakt door een foutive update van CrowdStrike’s Falcon-software, doet het bedrijf het nog steeds goed op de markt. De aandelenkoers van het bedrijf is dit jaar met bijna 25 procent gestegen. Beleggers hebben het bedrijf zijn ‘misstap’ blijkbaar vergeven en letten meer op de strategische koers die het bedrijf vaart.

Lees ook: CrowdStrike: diepe Windows-toegang nodig om cyberaanvallen te voorkomen