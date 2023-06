Veel zorgorganisaties hebben hun IT-security niet op orde. Dit is op zich geen verrassing, feit is namelijk dat dit niet enkel in de zorg speelt, maar in alle sectoren. In deze aflevering bespreken we de IT-uitdagingen in de zorg, overigens niet enkel op het gebied van cybersecurity. Veel IT-uitdagingen binnen zorginstellingen komen aan bod. We doen dit samen met twee experts van SoftwareOne op basis van een onderzoek dat zij lieten uitvoeren.

Aanleiding voor deze podcastaflevering is een onderzoek dat SoftwareOne deed onder Nederlandse zorgorganisaties. Daaruit kwamen enkele interessante cijfers naar boven over de IT-uitdagingen van zorgverleners. Bijvoorbeeld tegen wat voor belemmeringen ze aanlopen bij het moderniseren of beter beveiligen van hun IT-omgeving. Verder praten we over de cloudontwikkelingen binnen de zorg, hoe zorgmedewerkers aankijken tegen nieuwe IT-ontwikkelingen en uiteraard de bekende handen aan het bed of aan het toetsenbord discussie. Een boeiende aflevering en een inkijkje in de IT-omgevingen van zorgverleners.

