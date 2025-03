LockBit-ontwikkelaar uitgeleverd aan Verenigde Staten

Rostislav Panev, een 51-jarige man met zowel de Russische als Israëlische nationaliteit, is in de strijd tegen ransomware uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt ervan verdacht een prominente ontwikkelaar te zijn geweest van de beruchte ransomware-groep LockBit.

Panev werd in augustus gearresteerd in Israël en is nu uitgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten. Bij zijn arrestatie vonden onderzoekers op zijn computer beheerderscredentials voor een online repository gehost op het dark web. De repository beschikte over broncode van verschillende versies van de LockBit-builder.

Volgens de aanklacht was Panev vanaf het begin in 2019 betrokken bij LockBit als ontwikkelaar. Hij zou maandelijks ongeveer 10.000 dollar (zo’n 9.200 euro) in cryptocurrency hebben ontvangen voor zijn werkzaamheden, wat in totaal opliep tot meer dan 230.000 dollar.

Onderdeel van grotere operatie

De arrestatie volgt op een grote internationale actie tegen LockBit in februari 2024, waarbij politiediensten wereldwijd de infrastructuur van de groep wisten te verstoren. De ransomware-groep zou verantwoordelijk zijn voor aanvallen op meer dan 2.500 slachtoffers in 120 landen, waarvan 1.800 in de Verenigde Staten.

De arrestatie is onderdeel van een bredere aanpak tegen LockBit. Europese politiediensten hebben meerdere arrestaties verricht en servers in beslag genomen. In totaal zijn nu zeven LockBit-leden aangeklaagd in New Jersey, waaronder de vermeende hoofdontwikkelaar Dmitry Yuryevich Khoroshev.