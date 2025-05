Cato Networks introduceert AI voor optimalisatie SASE-beleid

Cato Networks introduceert Cato Autonomous Policies, een nieuwe AI-functionaliteit binnen het Cato SASE Cloud Platform. Het biedt een systeem dat automatisch alle SASE-beleidsregels voor security, toegang en netwerken kan analyseren en verbeteren. De eerste implementatie richt zich op Firewall-as-a-Service (FWaaS), waar het oplossingen biedt voor overlappende en verouderde firewallregels die organisaties vaak parten spelen.

De nieuwe functionaliteit van Cato Networks is vanaf nu beschikbaar voor alle gebruikers van het SASE Cloud Platform en brengt geen extra kosten of installatiestappen met zich mee. Het moet een einde maken aan een van de meest voorkomende securityproblemen: de wildgroei aan firewallregels, die vaak verouderd, te permissief of onjuist geconfigureerd zijn.

Geautomatiseerde beveiliging met AI

Organisaties kampen vaak met duizenden beleidsregels, waarvan velen niet meer relevant zijn maar wel securityrisico’s kunnen introduceren. Cato Autonomous Policies biedt een proactieve oplossing voor deze uitdagingen. Het analyseert bestaande beleidsregels en doet suggesties voor optimalisatie op basis van actueel netwerkverkeer.

De AI-functionaliteit is speciaal ontwikkeld voor de cloudgebaseerde firewall van Cato, die al het voordeel biedt dat beheerders slechts één set beleidsregels nodig hebben voor alle gebruikers, apparaten en locaties. Met de AI-ondersteuning wordt dit proces verder verbeterd: verouderde regels worden geïdentificeerd, risico’s worden verkleind en Zero Trust-beleid wordt effectiever gehandhaafd.

Voor CISO’s en securityteams biedt Cato Autonomous Policies concrete voordelen. De oplossing helpt bij het verkleinen van operationele risico’s door firewallregels te standaardiseren en te verbeteren. Dit vermindert niet alleen het risico op ernstige serviceonderbrekingen, maar automatiseert ook werkzaamheden die normaal door securityteams worden uitgevoerd.

Daarnaast zorgt het systeem voor een soepeler complianceproces. Door voortdurende monitoring en AI-gestuurde inzichten kunnen organisaties gemakkelijker voldoen aan regelgeving en beveiligingsnormen. Dit maakt auditprocessen minder complex en zorgt voor betere naleving van veranderende regelgeving.

