authID maakt wachtwoorden overbodig met Ping Identity

authID heeft een nieuwe integratie aangekondigd met Ping Identity. Via PingOne DaVinci kunnen organisaties op eenvoudige wijze biometrische authenticatie invoeren die privacy beschermt en wachtwoorden overbodig maakt. De samenwerking moet account takeover-fraude helpen tegengaan.

De integratie van authID’s Verified platform en PrivacyKey-oplossing met PingOne DaVinci stelt bedrijven in staat om biometrie toe te voegen aan onboarding- en authenticatieworkflows. Dit geldt voor zowel medewerkers als consumenten. Organisaties kunnen hierdoor de wrijving en inherente zwakte van wachtwoorden elimineren, maar de gebruikerservaring verbeteren.

authID’s privacy-bewarende biometrische oplossing zorgt ervoor dat ondernemingen daadwerkelijk weten wie er achter een apparaat zit. Dit helpt compliance eveneens, aangezien er aan alle relevante standaarden rondom identity security wordt voldaan.

Partnernetwerk uitbreiding

authID sluit zich aan bij een groeiend netwerk van technologiepartners die integraties ontwikkelen met DaVinci. Dit gebeurt via het Ping Identity Global Technology Partner Program. Partneroplossingen die integreren met DaVinci leveren een verbeterde klantervaring in een fractie van de tijd. Dit gaat via eenvoudig drag-and-drop design van digitale gebruikersreizen.

“Bij authID is onze missie het uitroeien van identiteitsfraude door veilige, wrijvingsloze biometrische authenticatie op schaal te leveren”, aldus Rhon Daguro, authID-CEO. De integratie met PingOne DaVinci versnelt volgens hem het pad naar wachtwoordloze security voor Ping’s enterprise-klanten.

Versterkte identiteitszekerheid

Door het inbedden van privacy-first biometrie in DaVinci’s orchestration platform kunnen organisaties snel biometrie implementeren in bestaande workflows. Dit versterkt de identiteitszekerheid effectief en moet account takeover-aanvallen voorkomen. Kortom: alleen de juiste persoon krijgt toegang tot gevoelige systemen.

