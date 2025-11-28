ServiceNow wil identity management-platform Veza overnemen

ServiceNow voert gesprekken over de overname van identity management-startup Veza voor meer dan een miljard dollar (meer dan 863 miljoen euro). De deal zou het aanbod op het gebied van gebruikers- en machine identity management versterken.

ServiceNow zou volgens bronnen van The Information in een vergevorderd stadium zijn met de onderhandelingen. Veza heeft tot nu toe zo’n 250 miljoen dollar aan funding opgehaald. Achter de startup staan investeerders als Workday, Salesforce en Alphabet’s GV-fonds.

Veza biedt een platform voor het beheren van toegangsrechten binnen bedrijven. Het platform identificeert ongebruikte accounts die een veiligheidsrisico vormen. Daarnaast spoort de oplossing actieve accounts op met onnodige toegang tot gevoelige systemen. Voor organisaties die een separation of duties-beleid hanteren, oftewel het verdelen van taken en verantwoordelijkheden, kan Veza controleren of accounts aan die eisen voldoen.

Naast werknemersaccounts richt Veza zich op machine identities. Dat zijn de accounts en integraties waarmee applicaties onderling communiceren. Het platform maakt automatisch een inventaris van deze machine identities binnen het netwerk van een organisatie.

ServiceNow kan momenteel kwetsbaarheden identificeren, prioriteren op basis van risico en pogingen tot uitbuiting detecteren. Toch ontbreken uitgebreide mogelijkheden voor het beheer van gebruikers- en machine identities. Met Veza’s technologie zou ServiceNow dat gat kunnen dichten.

Aanvulling op recente overnames

In maart sloot ServiceNow nog een deal van 2,85 miljard dollar voor Moveworks, dat een AI-productiviteitsplatform voor kenniswerkers ontwikkelde. Die software automatiseert taken als het doorzoeken van interne documenten en het verwerken van helpdeskaanvragen.

Recent nam ServiceNow ook data.world over, een startup voor datamanagement. Het platform helpt bedrijven bij het organiseren van data voor AI- en analyseprojecten. data.world bevat beveiligingscontroles waarmee beheerders kunnen reguleren welke medewerker toegang heeft tot welke bedrijfsinformatie.

ServiceNow zal de Veza-overname mogelijk volgende week aankondigen, stelt The Information.

