Cyberincident verstoorde bedrijfsvoering levensmiddelengroothandels

United Natural Foods, een van de grootste levensmiddelengroothandels in de Verenigde Staten en leverancier van onder meer Whole Foods, haalde in de afgelopen dagen systemen offline nadat het ongeautoriseerde activiteiten op interne netwerken ontdekte. Het bedrijf meldde het cyberincident maandag.

Een woordvoerder van Whole Foods meldde per e-mail aan persbureau Reuters dat het bedrijf bezig is om de winkels zo snel mogelijk weer aan te vullen. Voor verdere vragen verwees de woordvoerder naar United Natural.

United Natural, gevestigd in Rhode Island, meldde op 9 juni in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat het bedrijf op 5 juni op de hoogte raakte van ongeautoriseerde activiteiten op bepaalde netwerken. Uit voorzorg haalde het bedrijf en enkele systemen offline.

Het incident had tijdelijk invloed op het vermogen om klantbestellingen uit te voeren en te distribueren. Ook was sprake van tijdelijke verstoringen in de bedrijfsvoering.

Winkelketens regelmatig doelwit cyberincidenten

De afgelopen tijd zijn meerdere grote winkelketens in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten getroffen door cyberincidenten, waaronder Marks & Spencer, Co-op, Harrods en Victoria’s Secret.

United Natural gaf geen nadere toelichting op de aard van de ongeautoriseerde activiteit. Eerder zijn vergelijkbare verstoringen bij andere bedrijven vaak het gevolg geweest van ransomware-aanvallen. Daarbij versleutelen criminelen systemen om vervolgens losgeld te eisen.

Volgens de bedrijfswebsite is United Natural Foods de grootste beursgenoteerde groothandel in gezondere voedingsopties in de VS en Canada. In mei 2024 kondigde het bedrijf een verlenging van acht jaar aan van zijn samenwerking als hoofdleverancier voor het door Amazon overgenomen Whole Foods.

United Natural Foods rapporteerde een omzet van 8,2 miljard dollar over de periode van 13 weken die eindigde op 1 februari 2025. Het aandeel van United Natural daalde maandag met meer dan 8% en sloot uiteindelijk bijna 7% lager op 25,94 dollar.