Telecombedrijf Colt getroffen door cyberaanval

Telecombedrijf Colt Technology Services kampt sinds 12 augustus met een cyberincident dat belangrijke klantsystemen offline heeft gebracht. Het bedrijf werkt dag en nacht aan herstel van de getroffen infrastructuur.

De verstoring treft vooral klanten die afhankelijk zijn van number hosting en porting activiteiten via het Voice API-platform. Ook zijn verschillende andere klantsystemen, waaronder Colt Online, tijdelijk niet toegankelijk. Klanten die normaal het Colt Online-portaal gebruiken, kunnen voorlopig alleen contact opnemen via e-mail of telefoon. Het bedrijf waarschuwt dat de responstijd langer kan zijn dan gebruikelijk.

Colt Technology Services bevestigde dat het een cyberincident heeft gedetecteerd op een intern systeem. Dit systeem staat los van de infrastructuur van klanten, benadrukt het bedrijf. “We detecteerden het cyberincident op een intern systeem. Dit systeem is gescheiden van onze klantinfrastructuur”, meldt het bedrijf in een statusupdate.

Als voorzorgsmaatregel werden verschillende systemen proactief offline gehaald, wat leidde tot de verstoring van ondersteuningsdiensten voor klanten.

Dagelijks herstelwerk

Vooral in de eerste dagen na het incident communiceerde Colt voorzichtig over de exacte aard van het probleem. Pas later werd bevestigd dat het daadwerkelijk om een cyberincident ging, niet om een gewone technische storing.

Sinds de ontdekking van het incident werkt Colt samen met externe cybersecurityexperts aan het herstel. Het technische team zet alles op alles om de getroffen systemen weer operationeel te krijgen.

Colt heeft de relevante autoriteiten geÃ¯nformeerd over het incident, zoals vereist bij dergelijke beveiligingsincidenten. Het bedrijf benadrukt dat de veiligheid van klanten, medewerkers en bedrijfsvoering prioriteit heeft.

Tip: China: VS misbruikte Microsoft-lek voor cyberaanvallen