Eurofiber en Colt willen quantumveilige verbindingen

Tijdens Mobile World Congress 2026 in Barcelona hebben Eurofiber en Colt Technology Services een nieuw samenwerkingsinitiatief aangekondigd rond Quantum Key Distribution (QKD).

Met het project willen de twee netwerkbedrijven een quantumveilige glasvezelverbinding realiseren tussen de financiële districten van Amsterdam, Londen en Brussel. De verbinding moet financiële instellingen beschermen tegen toekomstige cyberaanvallen die mogelijk worden gemaakt door quantumcomputers.

Het initiatief richt zich op een zogenoemde cross carrier QKD-implementatie. Daarbij worden netwerken van verschillende operators gecombineerd om een beveiligde corridor te vormen tussen meerdere landen. Eurofiber en Colt bouwen voort op hun bestaande samenwerking. Ze willen hun infrastructuur inzetten om een pan-Europese quantumveilige verbinding op te zetten. Volgens de bedrijven moet de verbinding banken, handelsplatformen en andere partijen in de financiële sector in staat stellen om gevoelige data veilig te transporteren zonder concessies te doen aan latency of netwerkprestaties.

QKD als antwoord op toekomstige quantumdreigingen

De aankondiging past in een bredere ontwikkeling binnen de telecomsector. Aanbieders anticiperen op de mogelijke impact van quantumcomputers op bestaande encryptiemethoden. Traditionele cryptografie kan kwetsbaar worden wanneer quantumcomputers voldoende rekenkracht bereiken. QKD wordt gezien als een technologie die daartegen bescherming kan bieden. Dit, doordat encryptiesleutels via quantummechanische principes worden gedeeld. Pogingen om deze sleutels af te luisteren zouden direct detecteerbaar zijn.

Volgens Phaedra Kortekaas, managing director van Eurofiber Nederland, laat de samenwerking zien dat veilige digitale infrastructuur steeds vaker afhankelijk is van partnerschappen tussen netwerkpartijen. Zij stelt dat de combinatie van kennis en infrastructuur van beide bedrijven moet leiden tot oplossingen die organisaties helpen zich voor te bereiden op toekomstige dreigingen. Kortekaas zegt dat de gezamenlijke infrastructuur bedoeld is om klanten een veilige basis te bieden voor digitale diensten. Den dat in een tijdperk waarin quantumtechnologie een grotere rol gaat spelen.

Ook Colt benadrukt dat de samenwerking bedoeld is om de overgang naar quantumveilige netwerken te versnellen. Peter Coppens, vicepresident infrastructuur en connectiviteitsoplossingen bij Colt Technology Services, zegt dat beide bedrijven een gedeelde visie hebben op de toekomst van connectiviteit. Volgens hem vraagt die toekomst om netwerken die niet alleen snel en betrouwbaar zijn, maar ook bestand tegen nieuwe vormen van cyberdreiging. Coppens stelt dat de combinatie van Colt’s netwerkdiensten met lage latency en het uitgebreide glasvezelnetwerk van Eurofiber de basis vormt voor bredere adoptie van QKD in Europa.

Europees ecosysteem voor quantumveilige communicatie

De verbinding tussen Amsterdam, Londen en Brussel moet volgens de bedrijven een eerste stap zijn naar een groter Europees ecosysteem voor quantumveilige communicatie. Vooral de financiële sector wordt gezien als een logische eerste gebruiker. Dit, vanwege de hoge eisen aan beveiliging. En vanwege de grote volumes gevoelige data die tussen financiële markten worden uitgewisseld.

Quantum Key Distribution maakt gebruik van quantumtechnologie om encryptiesleutels te genereren en te delen. Die sleutels vormen de basis voor dataversleuteling die criminelen theoretisch niet ongemerkt kunnen onderscheppen. Daarmee vormt QKD een aanvullende beveiligingslaag bovenop bestaande netwerkbeveiliging. Volgens Eurofiber en Colt kan de technologie via bestaande glasvezelinfrastructuur worden uitgerold. Daardoor is grootschalige implementatie mogelijk zonder volledig nieuwe netwerken te bouwen.