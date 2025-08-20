Okta publiceert open-source detectieregels voor Auth0

Okta heeft een open-source detectiecatalogus gepubliceerd die Auth0-klanten helpt bij het sneller herkennen van verdachte activiteiten in event logs.

De Customer Detection Catalog is te vinden op GitHub en bevat kant-en-klare regels in het Sigma-format. Daarmee kunnen organisaties hun monitoring uitbreiden zonder zelf complexe detectielogica te hoeven ontwikkelen.

Tot nu toe waren klanten aangewezen op eigen scripts of de standaardmogelijkheden in het Auth0 Security Center. Volgens BleepingComputer is de nieuwe catalogus bedoeld om dat proces te versnellen en dreigingen eerder zichtbaar te maken. Het gaat om uiteenlopende scenarioâ€™s, van het signaleren van afwijkend gebruikersgedrag tot het opsporen van misconfiguraties. Ook specifieke aanvallen, zoals sms-bombardementen, het creÃ«ren van malafide beheerdersaccounts en diefstal van tokens, komen aan bod.

De regels zijn opgesteld in Sigma, een generieke beschrijvingstaal voor detecties die eenvoudig kan worden vertaald naar de querytaal van verschillende SIEM- en loganalyseplatformen. Dat maakt de catalogus breed toepasbaar. Elke detectie bevat aanvullende metadata, zoals een omschrijving van de dreiging en aanbevelingen voor vervolgstappen, zodat analisten de signalen direct kunnen duiden.

Het gebruik van de catalogus vraagt om enkele praktische stappen. Gebruikers downloaden de repository van GitHub, zetten de Sigma-regels met een tool als sigma-cli om naar het formaat dat hun SIEM ondersteunt, en importeren de queries in hun eigen monitoringworkflow. Door de regels eerst te testen op historische logs kunnen filters worden verfijnd en valse positieven verminderd. Pas daarna is productie-inzet aan te raden. Het regelmatig ophalen van updates uit de repository is noodzakelijk, omdat er voortdurend nieuwe detecties worden toegevoegd.

Catalogus open voor externe bijdragen

Okta benadrukt dat de catalogus open staat voor bijdragen van buitenaf. Beheerders, ontwikkelaars of security-analisten die zelf nieuwe regels schrijven of bestaande willen verbeteren, kunnen die via pull requests aanleveren. Daarmee moet een dynamische verzameling ontstaan die meegroeit met het actuele dreigingslandschap.

De introductie van de Customer Detection Catalog geeft organisaties die Auth0 gebruiken een extra hulpmiddel om hun beveiligingsprocessen te versterken. Omdat de regels gebaseerd zijn op een open standaard, kunnen ze ook buiten de Auth0-omgeving worden ingezet in combinatie met gangbare logging- en analysetools. Daarmee krijgt de community een breed toepasbare set bouwstenen voor proactieve dreigingsdetectie.