NetSuite omarmt open standaard voor ERP-maatwerk met AI-agents

NetSuite heeft op SuiteConnect San Francisco nieuwe SuiteCloud Agent Skills aangekondigd. Daarmee wordt NetSuite het eerste ERP-platform dat de open standaard van agentskills.io ondersteunt. De nieuwe skills stellen ontwikkelaars in staat om NetSuite-maatwerk sneller en veiliger te bouwen via AI-codeerassistenten.

Oracle NetSuite kiest met de open standaard van agentskills.io voor openheid, maar ook vooral voor duidelijkheid. Door te werken met een open standaard is het voor ontwikkelaars en voor alle AI-assistenten die ontwikkelaars ondersteunen veel duidelijker hoe de code geschreven moet worden en aan welke eisen die moet voldoen. Het op maat maken van software en het werkend en up-to-date houden van maatwerk is nog weleens een pijnpunt. Dat is niet anders voor klanten die maatwerk in SuiteCloud hebben draaien. Netsuite innoveert en evolueert als platform, het maatwerk moet wel blijven werken. Dat kan voor klanten en partners een tijdrovend en foutgevoelig proces zijn.

Door te kiezen voor een open standaard is het veel duidelijker hoe AI-agents op het NetSuite platform werken, wat de gangbare patronen zijn en welke best practices er gelden. Dit maakt de kans op problemen bij toekomstige updates kleiner. AI-modellen zijn nog volop in ontwikkeling, dus de kans dat NetSuite in de toekomst van model wisselt is niet ondenkbaar. Met deze standaard heb je de garantie dat NetSuite, ongeacht welk model er wordt gebruikt, er altijd voor zal zorgen dat deze standaard voor agents wordt ondersteund.

De nieuwe skills zijn beschikbaar via GitHub en werken met meer dan 25 AI-codeerplatformen. Daarmee positioneert NetSuite zich als eerste ERP-speler op het agentskills.io-ecosysteem.

Wat zijn die skills precies?

NetSuite introduceert bij de aankondiging zes concrete skills, elk gericht op een specifiek onderdeel van het SuiteCloud-ontwikkelproces:

De User Interface Framework References Skill levert exacte specificaties voor meer dan 60 interface-componenten en geeft inzicht in veelgemaakte fouten, zodat developers geen kostbare rework hoeven te doen.

De Permissions References Skill voorziet in een gecureerde catalogus van maar liefst 684 permissiecodes. Dat klinkt als een detail, maar in de praktijk is het kiezen van de verkeerde permissie een klassieke bron van security-issues en deploymentfouten.

De SuiteScript References Skill helpt de juiste field-ID’s, namen en datatypes op te zoeken zonder handmatig in de documentatie te duiken. Een skill die zorgt voor veel tijdsbesparing.

De Documentation Practices Skill genereert automatisch README-, ARCHITECTURE- en API-bestanden op basis van codeanalyse.

De OWASP Security Reference Skill voegt NetSuite-specifieke beveiligingsrichtlijnen toe terwijl code wordt geschreven.

De SuiteScript Conversion Skill is misschien wel de meest praktisch bruikbare van het stel. Die migreert legacy v1.0-scripts naar v2.1 door API-mappings te maken, entry points te herstructureren en een validatierapport te genereren. Het bedrijf claimt dat dit migraties terugbrengt van dagen naar uren.

Beschikbaarheid

De User Interface Framework References Skill en de Permissions References Skill zijn nu al beschikbaar voor klanten wereldwijd. De overige vier skills worden binnenkort via GitHub uitgerold.

Het is positief dat NetSuite kiest voor een open standaard in plaats van een proprietary aanpak. Dat vergroot de kans dat het ecosysteem rond agentskills.io daadwerkelijk iets wordt. Of de skills in de dagelijkse praktijk ook echt de beloofde tijdswinst opleveren, is iets wat klanten en partners de komende maanden zullen moeten ondervinden. Wij zijn in elk geval positief over wat meer standaarden rondom AI. Het geeft organisaties in de toekomst Het geeft organisaties de ruimte om in de toekomst van platform of leverancier te wisselen zonder alles opnieuw op te bouwen.

Lees ook: NetSuite Next: wat houdt de toekomst van NetSuite in?