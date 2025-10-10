Waarschijnlijk meer dan 100 bedrijven getroffen door Oracle-hack

Securityonderzoekers van Google stellen dat waarschijnlijk meer dan honderd organisaties slachtoffer zijn van een grootschalige cyberaanval op Oracle E-Business Suite. De hackerscampagne, uitgevoerd door de beruchte CL0P-groep, richt zich op bedrijfskritische systemen en heeft al “massale hoeveelheden klantdata” buitgemaakt.

De aanval zou al drie maanden geleden kunnen zijn begonnen, aldus Google’s cybersecurityteam. “De omvang van de investering suggereert dat de dreigingsactoren verantwoordelijk voor de initiële inbraak waarschijnlijk aanzienlijke middelen hebben besteed aan onderzoek voorafgaand aan de aanval”, stelt Google.

De hackerscollectief CL0P heeft volgens eerdere berichten gedreigd binnenkort duidelijk te maken dat Oracle “hun kernproduct heeft verprutst”. Deze uitspraak past bij de gebruikelijke tactiek van de groep, die bekendstaat om het stelen van gevoelige data en het vervolgens afpersen van organisaties.

Oracle bevestigde eerder al dat er sprake was van afpersingsactiviteiten gericht op zijn klanten. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar over de nieuwe bevindingen van Google.

Omvang van de hack groter dan verwacht

De hackers richtten zich specifiek op Oracle’s E-Business Suite, een pakket applicaties dat organisaties gebruiken voor het beheer van klanten, leveranciers, productie en logistiek. Deze systemen vormen vaak de ruggengraat van bedrijfsprocessen, waardoor een succesvolle inbraak verstrekkende gevolgen kan hebben.

Het Alphabet-dochteronderdeel benadrukt dat CL0P een lange geschiedenis heeft van grootschalige compromitteringen gericht op softwareleveranciers en serviceproviders. Google-analist Austin Larsen verwacht dat het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger uitvalt: “We zijn op de hoogte van tientallen slachtoffers, maar verwachten dat er veel meer zijn.”

De methode van CL0P is geraffineerd. In plaats van systemen te vergrendelen met ransomware, concentreert de groep zich op het onopgemerkt stelen van grote hoeveelheden data. Deze aanpak maakt ontdekking moeilijker en vergroot de druk tijdens onderhandelingen.