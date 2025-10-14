RIVM zet website tijdelijk op zwart na hack – update

De website van het RIVM is tijdelijk op offline gezet, nadat kwaadwillenden zijn binnengedrongen en desinformatie verspreidden. Wanneer de website weer online komt is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk.

De website van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de website dinsdagochtend offline gehaald nadat er een lek gevonden is in een webformulier schrijft het AD. Rond 08.30 in de ochtend verschenen de eerste berichten op Reddit waaruit bleek dat er hackers actief waren. Meerdere artikelen met desinformatie werden op de website geplaatst, onder andere over het dawn phenomenon. Die gaan over een waargenomen stijging van de bloedsuikerspiegel in de vroege ochtend.

Tegenover het Algemeen Dagblad laat een woordvoerder weten dat het niet om een grote cyberaanval of ransomware gaat. Via een plug-in heeft een kwaadwillende toegang gekregen en de informatie op de website geplaatst. Dat is “vooral heel vervelend voor onze bezoekers”, laat hij weten. Uit voorzorg is de website dus offline gehaald en hoe lang dat gaat duren is onbekend. “Voor nu is de kraan even dichtgezet, zodat onze technische afdeling de plug-ins kan controleren en het gat kan dichten”, besluit hij.

Update 14-10-2025 15.45 De website van het RIVM is weer online. In een kort bericht op de website laat de organisatie weten dat er geen toegang is geweest tot data en dat er dus ook geen gegevens gelekt zijn. Artikelen en filmpjes met desinformatie zijn verwijderd en de website is weer geheel toegankelijk. Aan de webformulieren wordt nog gewerkt, maar wanneer die weer online gaan is nog onbekend.