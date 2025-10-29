Zscaler brengt IT-frustraties op korte en lange termijn in kaart

Met Zscaler Digital Experience houden IT-teams in de gaten of eindgebruikers de gewenste snelheid en connectiviteit ervaren. Dit platform krijgt vandaag drie nieuwe mogelijkheden, elk gericht op het einddoel om problemen simpelweg sneller op te lossen. Dat geldt zowel voor de korte als de lange termijn.

De term die Zscaler bezigt om haar doel scherp te stellen is end-to-end visibility. Kort gezegd draait dit om het in kaart brengen van alle relevante factoren voor de eindgebruiker van een online IT-oplossing. De oorzaak van downtime verschilt, maar voor de gebruiker levert het doorgaans dezelfde frustraties op. Organisaties verliezen wereldwijd volgens IDC 250.000 dollar per uur aan dergelijke downtime.

Allereerst gaat het Zscaler dus om IT-problemen die in het hier en nu spelen. Toch bespreken we later ook frustraties van eindgebruikers die organisaties op de middellange termijn kunnen oplossen. Voor beide tijdspannes geldt dat Zscaler het in kaart wil brengen.

Network Intelligence

ZDX Network Intelligence moet dat downtime-probleem aanpakken. De Zscaler Client Connector verzamelt elke vijf minuten telemetrie via lightweight cloud probes. Latency, packet loss en jitter worden gemeten langs de exacte route die gebruikers afleggen naar applicaties. ML controleert of deze metrics afwijken van wat gebruikelijk is.

Het systeem toont welke ISP problemen veroorzaakt en waarom prestaties verslechteren. Teams kunnen inzoomen op specifieke Autonomous System Numbers (ASN’s) om tussenliggende partijen in verkeerspaden te analyseren. Ook geografische segmenten met prestatieproblemen worden geïdentificeerd.

Severity-indicatoren en peer analysis

Elke route krijgt een kleurcode: rood voor kritieke problemen, geel voor mindere issues. Network Operations-teams zien direct waar knelpunten zitten en kunnen correlaties leggen met user experience scores.

De drill-down werkt vanaf BGP AS (Border Gateway Protocol – Autonomous System)-niveau tot individuele hops binnen dat AS. Routers en links die vertragingen veroorzaken worden zichtbaar gemaakt. Custom alert thresholds waarschuwen teams wanneer afwijkingen optreden. Of het nu gaat om een underperforming ISP of regionale latency-pieken, de alerts stellen teams in staat gericht te reageren.

De Peer Impact Analysis feature toont of andere Zscaler-klanten last hebben van hetzelfde probleem met dezelfde oorzaak. Dat helpt bij het bepalen of een probleem breder speelt. Door packet loss en latency te benchmarken tussen ISP’s, kunnen organisaties hun routing optimaliseren. Gebruikers kunnen worden doorgeschakeld naar beter presterende datacenters via ZIA-configuratie.

Multipath-visualisatie voor Managed Monitoring

Zscaler Managed Monitoring houdt daarnaast beschikbaarheid en prestaties van SaaS en custom web apps bij vanaf wereldwijde Zscaler-datacenters. De nieuwe Multi-Path Visualization toont hoe verkeer werkelijk over het internet reist.

Tegen traditionele traceroute die slechts één mogelijke route weergeeft, onthult deze feature alle parallelle paden die ontstaan door load balancing, routing asymmetry of ISP-policies. IT-teams spotten verborgen knelpunten, vergelijken gezonde en ongezonde routes en bewijzen waar performanceproblemen ontstaan.

Multi-Path Visualization aggregeert traceroute op IP-TTL combinatie over tijd en overlegt deze in één unified view. Daarmee detecteren teams route flapping, transit inconsistenties en vergelijken ze latency of loss tussen paden en hops. Transit ASN’s, peering wijzigingen en route shifts worden gevisualiseerd.

Device health en remote remediation

Naast de nadruk op downtime-bestrijding denkt Zscaler net zozeer aan problemen waar IT-teams op de middellange termijn mee te maken hebben. Zo is het niet altijd duidelijk of er een acuut probleem is of dat de hardware van eindgebruikers niet meer voldoet aan hun snelheidswensen. Zonder objectieve ‘health scores’ weten IT-teams niet of ze echt toe zijn aan een hardware refresh, stelt Zscaler.

Device Scoring beoordeelt elk apparaat continu op CPU-load, geheugendruk, disk latency, wifi-kwaliteit en crashfrequentie. In plaats van te wachten op klachten kunnen IT-teams direct zien welke endpoints problemen geven. Endpoint Remediation belooft daarbij het gat te sluiten tussen detectie en oplossing. Admins kunnen goedgekeurde scripts en fixes uitrollen naar honderden apparaten met één klik. Het proces wordt gecontroleerd, geauditeerd en schaalt moeiteloos.

Zscaler illustreert het voordeel van deze nieuwe feature als volgt: waar voorheen twintig remote sessies nodig waren, worden nu tweehonderd apparaten gerepareerd met één actie. Device Scoring en Endpoint Remediation transformeren ZDX van monitoring tool naar actief experience management systeem.